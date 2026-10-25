Ένοπλοι κακοποιοί σφαγίασαν τουλάχιστον 20 ανθρώπους στη βορειοανατολική Νιγηρία

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Τουλάχιστον είκοσι άνθρωποι δολοφονήθηκαν την Παρασκευή από ενόπλους οι οποίοι επιτέθηκαν σε χωριό στη βορειοανατολική Νιγηρία, ενημέρωσαν το Γαλλικό Πρακτορείο επιζήσαντες.Αντίθετα, η αστυνομία έκανε λόγο για δέκα νεκρούς μετά την έφοδο, που προστέθηκε σε σειρά παρόμοιων τραγωδιών στην αποσταθεροποιημένη περιοχή.Οι δράστες της επίθεσης άνοιξαν πυρ αμέσως μετά την προσευχή της Παρασκευής, διευκρίνισαν οι επιζήσαντες.Στη βορειοανατολική Νιγηρία μαίνεται εδώ και χρόνια. Ωστόσο, η συγκεκριμένη πολιτεία, που φθάνει ως το κεντρικό τμήμα της χώρας, είναι ταυτόχρονα αντιμέτωπη με τη δράση συμμοριών κακοποιών δίχως ιδεολογικά κίνητρα, που είναι γνωστές απλά με την ονομασία bandits («ληστοσυμμορίτες»).Οι ομάδες αυτές επιτίθενται σε χωριά, απαγάγουν ανθρώπους για λύτρα, επιβάλλουν «φόρους» σε αγρότες ή μεταλλωρύχους, σε απομακρυσμένες περιοχές της Νιγηρίας όπου η παρουσία του κράτους είναι περιορισμένη.«Οι νιγηριανές Αρχές συνεχίζουν να αφήνουν αγροτικές κοινότητες σε ορισμένες περιοχές του βορρά στο έλεος ενόπλων οι οποίοι έχουν διαπράξει επανειλημμένα ωμότητες με απόλυτη ατιμωρησία», τόνισε το παράρτημα στη Νιγηρία της μη κυβερνητικής οργάνωσης Διεθνής Αμνηστία.«Η επίμονη ανικανότητα των αρχών να προσαγάγουν στη δικαιοσύνη τους φερόμενους ως δράστες ενθαρρύνει εμφανώς» τη συνέχιση της δράσης των ατιμώρητων κακοποιών, πρόσθεσε η ΜΚΟ.Κοινοτικός αξιωματούχος είπε ότι οι κακοποιοί κατέφθασαν με περίπου 50 μοτοσικλέτες, σε καθεμιά από τις οποίες επέβαιναν δυο άνδρες. Λεηλάτησαν καταστήματα και πήραν χρήματα σε ρευστό, τρόφιμα και άλλες προμήθειες. Έκλεψαν επίσης μοτοσικλέτες που είχαν εγκαταλείψει άνθρωποι καθώς προσπαθούσαν να διαφύγουν.Το φαινόμενο συνεχίζει να παίρνει διαστάσεις στη βορειοδυτική και στην κεντρική Νιγηρία. Ισχυρές συμμορίες, με κίνητρο το κέρδος μάλλον παρά οποιαδήποτε ιδεολογία, συγκρούονται με δυνάμεις της αστυνομίας και του στρατού, που ήδη δυσκολεύονταν να ελέγξουν την κατάσταση σε αχανείς και δυσπρόσιτες επαρχιακές περιοχές.Εξάλλου χθες Σάββατο ο στρατός της Νιγηρίας ανακοίνωσε ότι σκότωσε 15 ανθρώπους, τους οποίους παρουσίασε ως «τρομοκράτες», σε αεροπορικό πλήγμα στην πολιτεία Μπόρνο, επίσης στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας.Η Νιγηρία, η πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής, βρέθηκε αντιμέτωπη με ανταρτοπόλεμο τζιχαντιστών το 2009, όταν εκδηλώθηκε η εξέγερση της Μπόκο Χαράμ.