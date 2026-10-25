Μαζική επίθεση της Ουκρανίας με drone στο Μπέλγκοροντ της Ρωσίας
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Μαζική επίθεση της Ουκρανίας με drone στο Μπέλγκοροντ της Ρωσίας

Στόχος τεράστιο εμπορικό κέντρο που ήταν κλειστό την ώρα της επίθεσης

Μαζική επίθεση της Ουκρανίας με drone στο Μπέλγκοροντ της Ρωσίας
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Μεγάλος αριθμός ουκρανικών drones επιτέθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στη ρωσική περιοχή του Μπέλγκοροντ, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους και βίντεο μαρτύρων που δημοσιεύτηκαν στα κοινωνικά δίκτυα.

Το μεγαλύτερο μέρος των drones επικεντρώθηκε σε μια περιοχή στο κέντρο της πόλης του Μπέλγκοροντ, με στόχο το εμπορικό συγκρότημα MegaGRINN, το μεγαλύτερο κέντρο λιανικής πώλησης και ψυχαγωγίας του Μπέλγκοροντ.

Το MegaGRINN καλύπτει έκταση άνω των 163 στρεμμάτων και φιλοξενεί πάνω από 200 καταστήματα, καθώς και σούπερ μάρκετ, κινηματογράφο και εστιατόρια. Το συγκρότημα ήταν κλειστό και χωρίς επισκέπτες κατά τη διάρκεια της νυχτερινής επίθεσης.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν επίσης πυρκαγιά στην αυλή ενός συγκροτήματος κατοικιών στην περιοχή, αναφέρει το Kyiv Independent.

Το Επιχειρησιακό Αρχηγείο της Περιφέρειας Μπέλγκοροντ επιβεβαίωσε μια «μαζική επίθεση με UAV» κατά της πόλης και ανέφερε ότι είχαν αποσταλεί υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στις πληγείσες περιοχές, αν και δεν κατονόμασε συγκεκριμένους στόχους. Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο ότι υπάρχουν θύματα.
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