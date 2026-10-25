Πάνω από 1.000 Παλαιστίνιοι υποχρεώθηκαν από τον ισραηλινό στρατό να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στη Χεβρώνα
Πάνω από 1.000 Παλαιστίνιοι υποχρεώθηκαν από τον ισραηλινό στρατό να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στη Χεβρώνα
Άλλοι 1.300 κάτοικοι μπορεί να χάσουν τα σπίτια τους καταγγέλλουν παλαιστινιακές οργανώσεις, πολλές δεκάδες συνελήφθησαν
Ο ισραηλινός στρατός ανάγκασε το Σάββατο περίπου 1.200 Παλαιστίνιους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στη Χεβρώνα, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ανέφερε Παλαιστίνιος αξιωματούχος, μία ημέρα μετά την επίθεση ενόπλων που σκότωσαν δύο Ισραηλινούς στρατιώτες.
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Παρασκευή ότι ο στρατός θα ξεκινήσει επιχείρηση μεγάλης κλίμακας, μετά τον θάνατο των στρατιωτών όταν Παλαιστίνιοι ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε στρατιωτικό φυλάκιο κοντά στην πόλη. Ο στρατός από την πλευρά του ανέφερε ότι η επιχείρηση στις συνοικίες Αλ-Τζαλάνταχ και Έιν Ντέιρ Μπάχα, κοντά στο φυλάκιο, στην είσοδο της Χεβρώνας, έχει ως στόχο τον εντοπισμό μαχητών και όπλων. Πρόσθεσε επίσης ότι θα προχωρήσει σε κατεδαφίσεις κτιρίων.
Η Παλαιστινιακή Αρχή επέκρινε την επιχείρηση χαρακτηρίζοντάς την «συλλογική τιμωρία».
Ο Γιούσεφ Ζουχάιρ Αλ Τζαμπάρι, ο επικεφαλής του δήμου της Χεβρώνας, είπε ότι εκτός από τους 1.200 που έχουν ήδη εκτοπιστεί, άλλοι 1.300 κάτοικοι μπορεί να χάσουν τα σπίτια τους. Υποστήριξε ότι οι ισραηλινές επιχειρήσεις υποκινούνται από τις βουλευτικές εκλογές της Τρίτης, στις οποίες ο δεξιός συνασπισμός του Νετανιάχου μπορεί να χάσει την πλειοψηφία, όπως δείχνουν κάποιες δημοσκοπήσεις.
«Ο Νετανιάχου και οι ριζοσπάστες υπουργοί της κυβέρνησής του προσπαθούν να κερδίσουν όσο το δυνατόν περισσότερες ψήφους από τους εποίκους», είπε ο Αλ Τζαμπάρι.
Η μη κυβερνητική οργάνωση «Λέχση Παλαιστίνιων Κρατουμένων» ανέφερε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις συνέλαβαν περίπου 70 Παλαιστίνιους την Παρασκευή και το Σάββατο. Ισραηλινοί αξιωματούχοι δεν έχουν αναφερθεί σε συλλήψεις.
Ο Αλ Τζαμπάρι είπε ότι ο στρατός κατεδάφισε καταστήματα, εργοστάσια, σπίτια και κατέστρεψε δρόμους στη Χεβρώνα, τονίζοντας ότι η απάντηση αυτή είναι δυσανάλογη και αδικαιολόγητη. Κάτοικοι της Χεβρώνας είπαν στο πρακτορείο Reuters ότι ο στρατός εκτόπισε πολλούς ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με τους Παλαιστίνιους δράστες της επίθεσης.
Κάτοικοι είπαν στο Reuters ότι είδαν Ισραηλινούς στρατιώτες να σημαδεύουν σπίτια με ένα μαύρο Χ αφού οι Παλαιστίνιοι ένοικοί τους υποχρεώθηκαν να φύγουν. Δεν είναι σαφές προς το παρόν τι σημαίνει αυτό το σημάδι.
Η κυβέρνηση του Νετανιάχου επέτρεψε τη ραγδαία επέκταση των εβραϊκών οικισμών, οι οποίοι θεωρούνται παράνομοι από όργανα του ΟΗΕ και τις περισσότερες χώρες, αν και το Ισραήλ το αμφισβητεί αυτό.
Σε ολόκληρη τη Δυτική Όχθη, το Ισραήλ έχει αποκλείσει τις εισόδους των περισσότερων παλαιστινιακών πόλεων και οικισμών, περιορίζοντας σοβαρά την ελευθερία μετακίνησης των Παλαιστινίων.
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Παρασκευή ότι ο στρατός θα ξεκινήσει επιχείρηση μεγάλης κλίμακας, μετά τον θάνατο των στρατιωτών όταν Παλαιστίνιοι ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε στρατιωτικό φυλάκιο κοντά στην πόλη. Ο στρατός από την πλευρά του ανέφερε ότι η επιχείρηση στις συνοικίες Αλ-Τζαλάνταχ και Έιν Ντέιρ Μπάχα, κοντά στο φυλάκιο, στην είσοδο της Χεβρώνας, έχει ως στόχο τον εντοπισμό μαχητών και όπλων. Πρόσθεσε επίσης ότι θα προχωρήσει σε κατεδαφίσεις κτιρίων.
Η Παλαιστινιακή Αρχή επέκρινε την επιχείρηση χαρακτηρίζοντάς την «συλλογική τιμωρία».
Ο Γιούσεφ Ζουχάιρ Αλ Τζαμπάρι, ο επικεφαλής του δήμου της Χεβρώνας, είπε ότι εκτός από τους 1.200 που έχουν ήδη εκτοπιστεί, άλλοι 1.300 κάτοικοι μπορεί να χάσουν τα σπίτια τους. Υποστήριξε ότι οι ισραηλινές επιχειρήσεις υποκινούνται από τις βουλευτικές εκλογές της Τρίτης, στις οποίες ο δεξιός συνασπισμός του Νετανιάχου μπορεί να χάσει την πλειοψηφία, όπως δείχνουν κάποιες δημοσκοπήσεις.
«Ο Νετανιάχου και οι ριζοσπάστες υπουργοί της κυβέρνησής του προσπαθούν να κερδίσουν όσο το δυνατόν περισσότερες ψήφους από τους εποίκους», είπε ο Αλ Τζαμπάρι.
Η μη κυβερνητική οργάνωση «Λέχση Παλαιστίνιων Κρατουμένων» ανέφερε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις συνέλαβαν περίπου 70 Παλαιστίνιους την Παρασκευή και το Σάββατο. Ισραηλινοί αξιωματούχοι δεν έχουν αναφερθεί σε συλλήψεις.
Ο Αλ Τζαμπάρι είπε ότι ο στρατός κατεδάφισε καταστήματα, εργοστάσια, σπίτια και κατέστρεψε δρόμους στη Χεβρώνα, τονίζοντας ότι η απάντηση αυτή είναι δυσανάλογη και αδικαιολόγητη. Κάτοικοι της Χεβρώνας είπαν στο πρακτορείο Reuters ότι ο στρατός εκτόπισε πολλούς ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με τους Παλαιστίνιους δράστες της επίθεσης.
Κάτοικοι είπαν στο Reuters ότι είδαν Ισραηλινούς στρατιώτες να σημαδεύουν σπίτια με ένα μαύρο Χ αφού οι Παλαιστίνιοι ένοικοί τους υποχρεώθηκαν να φύγουν. Δεν είναι σαφές προς το παρόν τι σημαίνει αυτό το σημάδι.
Η κυβέρνηση του Νετανιάχου επέτρεψε τη ραγδαία επέκταση των εβραϊκών οικισμών, οι οποίοι θεωρούνται παράνομοι από όργανα του ΟΗΕ και τις περισσότερες χώρες, αν και το Ισραήλ το αμφισβητεί αυτό.
Σε ολόκληρη τη Δυτική Όχθη, το Ισραήλ έχει αποκλείσει τις εισόδους των περισσότερων παλαιστινιακών πόλεων και οικισμών, περιορίζοντας σοβαρά την ελευθερία μετακίνησης των Παλαιστινίων.
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