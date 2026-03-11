Τι νέο φέρνει το MG4X;

βασίζεται στην ίδια πλατφόρμα με το γνωστό ηλεκτρικό hatchback, αλλά ακολουθεί διαφορετική σχεδιαστική φιλοσοφία, με πιο «γεμάτες» διαστάσεις και

Με μήκος 4,39 μέτρα, πλάτος 1,8 και ύψος κοντά στα 1,6 μέτρα, το νέο ηλεκτρικό SUV τοποθετείται στην καρδιά της ιδιαίτερα ανταγωνιστικής κατηγορίας των compact SUV. Η σημαντικότερη τεχνολογική είδηση αφορά στη μπαταρία. Η νέα πρόταση της MG Motor θα χρησιμοποιεί μπαταρίες ημι-στερεάς κατάστασης, μια τεχνολογία που συνδυάζει στερεό και υγρό ηλεκτρολύτη.





Σε σχέση με τις συμβατικές μπαταρίες ιόντων λιθίου, η συγκεκριμένη λύση υπόσχεται υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα, βελτιωμένη αντοχή σε ακραίες θερμοκρασίες και ταχύτερη φόρτιση, ενώ παράλληλα ενισχύεται και το επίπεδο ασφάλειας.

Η μπαταρία των 53,95 kWh εκτιμάται ότι θα προσφέρει αυτονομία έως 510 χιλιόμετρα σύμφωνα με τον κινεζικό κύκλο CLTC. Αν και ο συγκεκριμένος κύκλος τείνει να εμφανίζει πιο αισιόδοξες τιμές σε σχέση με το ευρωπαϊκό πρότυπο WLTP, το νούμερο δίνει μια πρώτη ένδειξη για το επίπεδο απόδοσης που το αυτοκίνητο φιλοδοξεί να επιτύχει.



Στον τομέα της συνδεσιμότητας και των ψηφιακών υπηρεσιών, η κεντρική οθόνη θα ενσωματώνει μια νέα «έξυπνη» πλατφόρμα infotainment που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την Oppo. Η συγκεκριμένη τεχνολογία αναμένεται να προσφέρει απρόσκοπτη συνδεσιμότητα, εξελιγμένες ψηφιακές λειτουργίες και ένα περιβάλλον χρήσης σχεδιασμένο με λογική οικοσυστήματος συσκευών.





Παράλληλα, το σύστημα υποβοήθησης οδηγού θα βασίζεται σε hardware που εξελίχθηκε μαζί με την Horizon Robotics. Στο επίκεντρο βρίσκεται το σύστημα “Navigate on Pilot”, το οποίο υποστηρίζει τον οδηγό σε αυτοκινητόδρομους αλλά και σε διαδικασίες στάθμευσης.



Με την προσθήκη του MG4X, η κινεζική μάρκα διευρύνει τη στρατηγική της στην κατηγορία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Η νέα SUV εκδοχή του MG4 αναμένεται στην ευρωπαϊκή αγορά εντός του 2026 και απέναντί της θα βρει προτάσεις όπως το BYD Atto 2.