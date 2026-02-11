Το Ford Kuga FHEV είναι η έξυπνη επιλογή υβριδικού

Το Kuga το γνωρίζουμε ως μοντέλο, ξέρουμε τα πλεονεκτήματά του. Τώρα υπάρχει και ένας ακόμη καλός λόγος για να το μάθουμε καλύτερα το εντυπωσιακό SUV μοντέλο της Ford.



Δεν είναι άλλος από την έκδοση FHEV (Full Hybrid Electric Vehicle), δηλαδή με το πλήρως υβριδικό σύστημα που έχουν δημιουργήσει οι άνθρωποι της εταιρείας.



Αυτό είναι σχεδιασμένο ώστε να συνδυάζει αυξημένη αποδοτικότητα, μειωμένη κατανάλωση καυσίμου και ομαλή λειτουργία, χωρίς την ανάγκη φόρτισης της μπαταρίας του από εξωτερική πηγή ενέργειας, μέσω καλωδίου.Η συγκεκριμένη επιλογή αποτελεί έναν από τους βασικούς τεχνολογικούς πυλώνες της Ford στην κατηγορία των μεσαίων SUV για την ευρωπαϊκή -φυσικά και για την ελληνική αγορά.Στην καρδιά του συστήματος βρίσκεται ο τετρακύλινδρος ατμοσφαιρικός βενζινοκινητήρας τεχνολογίας Duratec, ο οποίος έχει χωρητικότητα 2.488 κ. εκ. Λειτουργεί σε κύκλο Atkinson, είναι 16βάλβιδος, διαθέτει δύο εκκεντροφόρους επικεφαλής, σύστημα μεταβλητού χρονισμού βαλβίδων (VCT) και αποδίδει μέγιστη ισχύ 122 ίππους και μέγιστη ροπή 200 NmΑυτός πλαισιώνεται από έναν ηλεκτροκινητήρα σύγχρονο μόνιμου μαγνήτη ο οποίος αποδίδει 125 ίππους και μέγιστη ροπή 230 Nm. Η μέγιστη συνδυαζόμενη ισχύς τού πλήρως υβριδικού συστήματος είναι 179 ίπποι.