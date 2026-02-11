Το Ford Kuga FHEV είναι η έξυπνη επιλογή υβριδικού
Η Ford κάνει ακόμη πιο προσιτό το Kuga με το πλήρως υβριδικό σύστημα για να δώσει την ευκαιρία σε περισσότερους να αποκτήσουν ένα από τα καλύτερα SUV της αγοράς.
Το Kuga το γνωρίζουμε ως μοντέλο, ξέρουμε τα πλεονεκτήματά του. Τώρα υπάρχει και ένας ακόμη καλός λόγος για να το μάθουμε καλύτερα το εντυπωσιακό SUV μοντέλο της Ford.
Δεν είναι άλλος από την έκδοση FHEV (Full Hybrid Electric Vehicle), δηλαδή με το πλήρως υβριδικό σύστημα που έχουν δημιουργήσει οι άνθρωποι της εταιρείας.
Αυτό είναι σχεδιασμένο ώστε να συνδυάζει αυξημένη αποδοτικότητα, μειωμένη κατανάλωση καυσίμου και ομαλή λειτουργία, χωρίς την ανάγκη φόρτισης της μπαταρίας του από εξωτερική πηγή ενέργειας, μέσω καλωδίου.
Η συγκεκριμένη επιλογή αποτελεί έναν από τους βασικούς τεχνολογικούς πυλώνες της Ford στην κατηγορία των μεσαίων SUV για την ευρωπαϊκή -φυσικά και για την ελληνική αγορά.
Στην καρδιά του συστήματος βρίσκεται ο τετρακύλινδρος ατμοσφαιρικός βενζινοκινητήρας τεχνολογίας Duratec, ο οποίος έχει χωρητικότητα 2.488 κ. εκ. Λειτουργεί σε κύκλο Atkinson, είναι 16βάλβιδος, διαθέτει δύο εκκεντροφόρους επικεφαλής, σύστημα μεταβλητού χρονισμού βαλβίδων (VCT) και αποδίδει μέγιστη ισχύ 122 ίππους και μέγιστη ροπή 200 Nm.
Αυτός πλαισιώνεται από έναν ηλεκτροκινητήρα σύγχρονο μόνιμου μαγνήτη ο οποίος αποδίδει 125 ίππους και μέγιστη ροπή 230 Nm. Η μέγιστη συνδυαζόμενη ισχύς τού πλήρως υβριδικού συστήματος είναι 179 ίπποι.
Η μπαταρία του συστήματος είναι ιόντων λιθίου και έχει ενεργειακή χωρητικότητα 1,1 kWh. Φυσικά, φορτίζεται είτε μέσω του θερμικού κινητήρα είτε και κατά την επιβράδυνση του Kuga, μέσω αναγεννητικής πέδησης.
Η μετάδοση της ισχύος γίνεται μέσω ηλεκτρονικά ελεγχόμενου αυτόματου κιβωτίου eCVT, δηλαδή είναι συνεχώς μεταβαλλόμενης σχέσης μετάδοσης. Έτσι προσαρμόζεται διαρκώς η μετάδοση της ροπής στους τροχούς, αναλόγως του τρόπου λειτουργίας του πλήρως υβριδικού συνόλου και του ρυθμού που ο οδηγός επιλέγει κάθε φορά.
Το SUV μοντέλο της Ford εκτός από την προσθιοκίνητη έκδοσή του διατίθεται και σε τετρακίνητη. Σε αυτή, o θερμικός κινητήρας αποδίδει 129 ίππους (δηλαδή είναι λίγο πιο ισχυρός από αυτόν της δικίνητης) και ίδια ροπή (200 Nm).
Στο πίσω μέρος υπάρχει ένας ηλεκτροκινητήρας του συστήματος «i-AWD» («intelligent-All Wheel Drive») ο οποίος κινεί τους εκεί τροχούς. Στο Kuga FHEV AWD η μέγιστη συνδυαζόμενη ισχύς φτάνει τους 183 ίππους.
Η συνδυασμένη κατανάλωση κατά WLTP κυμαίνεται μεταξύ 5,3 λίτρα/100 χλμ. και 6,2 λίτρα/100 χλμ. Αυτό σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης του δεν πληρώνει τέλη κυκλοφορίας. Επίσης, ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης περιορίζεται στα 100 ευρώ.
Η επίσημη ελληνική αντιπροσωπεία της Ford δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουν οι ενδιαφερόμενοι το Kuga FHEV σε πιο προσιτή τιμή, από 31.494 ευρώ και με τη δυνατότητα χρηματοδότησης επιτοκίου 0,9%.
Επίσης, χάρη στα πρόγραμμα «Ford Protect», το οποίο παρέχει στάνταρ επέκταση εγγύησης, ενισχύουν περαιτέρω το αίσθημα ασφάλειας για τον ιδιοκτήτη και την αξιοπιστία των οχημάτων της εταιρείας.