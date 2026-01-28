Υβριδική αναβάθμιση για τα Volvo XC40, XC60 και XC90

Η απόφαση των στελεχών της Volvo να αλλάξουν το αρχικό στρατηγικό πλάνο τους έχοντας στόχο την μετατροπή του Σουηδού κατασκευαστή αποκλειστικά ως ένας για αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα έχει οριστικοποιηθεί.





Πλέον, η εταιρεία στρέφεται στον εξηλεκτρισμό των μοντέλων της και μάλιστα με έντονο τρόπο και παραιτήθηκε από τον μονόδρομο της ηλεκτροκίνησης.Ο Χόκαν Σάμιουελσον, ο Διευθύνων Σύμβουλός της, είπε πρόσφατα ότι η αλλαγή αυτή αποτελεί μια «πρακτική προσέγγιση» στην αυτοκινητοβιομηχανία, με σκοπό τη συνέχιση παραγωγής μοντέλων με υβριδικής διάταξης κινητήρα για όσο διάστημα τα ζητούν οι πελάτες της.Υπό αυτό το πρίσμα, τα XC40, XC60 και XC90 θα συνεχίσουν να υπάρχουν και να αναβαθμίζονται τεχνολογικά. Μάλιστα, ο Σάμιουελσον είπε ότι αυτό αφορά και στις υπάρχοντες εκδόσεις τους.Όπως εξήγησε τα υπάρχοντα XC60 και XC90 θα λάβουν πολύ πιο ουσιαστικές ανανεώσεις σε σύγκριση με τις μικρές βελτιώσεις που υιοθετήθηκαν πέρυσι σε αυτά. Ωστόσο, η πλατφόρμα «SPA» στην οποία βασίζονται έχει πεπερασμένη δυνατότητα αναβάθμισης.Έτσι, οι άνθρωποι της Volvo σκέφτονται το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσουν στα μελλοντικά μοντέλα τους την καινούργια εκδοχή της, «SPA3», η οποία έχει δημιουργηθεί σε συνεργασία με την GeelyΑυτή επιτρέπει την τοποθέτηση του νέου συστήματος plugin hybrid της δεύτερης το οποίο έχει μπαταρία μεγαλύτερης ενεργειακής χωρητικότητας και επιτρέπει στο αυτοκίνητο να κινείται ως αμιγώς ηλεκτρικό για μεγαλύτερη απόσταση.