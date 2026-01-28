Επωφεληθείτε τώρα από τις μεγάλες εκπτώσεις της LA VIE EN ROSE για να αποκτήσετε μοναδικές φόρμουλες που μετατρέπουν την καθημερινή ρουτίνα σε μια μοναδική εμπειρία προσωπικής περιποίησης.
Υβριδική αναβάθμιση για τα Volvo XC40, XC60 και XC90
Από τη Volvo επιβεβαιώθηκε ότι τα υπάρχοντα SUV μοντέλα της θα επικαιροποιηθούν σε σημαντικό βαθμό
Η απόφαση των στελεχών της Volvo να αλλάξουν το αρχικό στρατηγικό πλάνο τους έχοντας στόχο την μετατροπή του Σουηδού κατασκευαστή αποκλειστικά ως ένας για αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα έχει οριστικοποιηθεί.
Ο Χόκαν Σάμιουελσον, ο Διευθύνων Σύμβουλός της, είπε πρόσφατα ότι η αλλαγή αυτή αποτελεί μια «πρακτική προσέγγιση» στην αυτοκινητοβιομηχανία, με σκοπό τη συνέχιση παραγωγής μοντέλων με υβριδικής διάταξης κινητήρα για όσο διάστημα τα ζητούν οι πελάτες της.
Υπό αυτό το πρίσμα, τα XC40, XC60 και XC90 θα συνεχίσουν να υπάρχουν και να αναβαθμίζονται τεχνολογικά. Μάλιστα, ο Σάμιουελσον είπε ότι αυτό αφορά και στις υπάρχοντες εκδόσεις τους.
Όπως εξήγησε τα υπάρχοντα XC60 και XC90 θα λάβουν πολύ πιο ουσιαστικές ανανεώσεις σε σύγκριση με τις μικρές βελτιώσεις που υιοθετήθηκαν πέρυσι σε αυτά. Ωστόσο, η πλατφόρμα «SPA» στην οποία βασίζονται έχει πεπερασμένη δυνατότητα αναβάθμισης.
Έτσι, οι άνθρωποι της Volvo σκέφτονται το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσουν στα μελλοντικά μοντέλα τους την καινούργια εκδοχή της, «SPA3», η οποία έχει δημιουργηθεί σε συνεργασία με την Geely.
Αυτή επιτρέπει την τοποθέτηση του νέου συστήματος plug-in hybrid της δεύτερης το οποίο έχει μπαταρία μεγαλύτερης ενεργειακής χωρητικότητας και επιτρέπει στο αυτοκίνητο να κινείται ως αμιγώς ηλεκτρικό για μεγαλύτερη απόσταση.
Σε ό,τι αφορά στο XC40, ο Σάμιουελσον δήλωσε: «Θα διατηρήσουμε το XC40 στα πλάνα μας, είναι εξαιρετικά σημαντικό για εμάς και θα αναβαθμιστεί».
Δεδομένου ότι η υπάρχουσα γενιά του χρησιμοποιεί ήδη την πλατφόρμα «SEA», η επόμενη μάλλον θα βασίζεται σε κάποια άλλη του Ομίλου Geely η οποία θα επιτρέπει την τοποθέτηση αποδοτικότερων συστημάτων υβριδικής διάταξης κινητήρα ή plug-in hybrid και σε αυτό το SUV μοντέλο της Volvo.
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το αναβαθμισμένο XC40 αναμένεται να παρουσιαστεί εντός του έτους ή στις αρχές του 2027 το αργότερο. Οι αντίστοιχες εκδόσεις των XC60 και XC90 αναμένονται εντός των επόμενων δύο ή τριών ετών.
