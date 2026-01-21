Στα σκαριά το νέο ηλεκτρικό Dacia

Η Dacia ετοιμάζεται να διαθέσει μέσα στο 2026 ταυτόχρονα δύο ηλεκτρικά μοντέλα, σε μια στρατηγική κίνηση που αποσκοπεί στη μείωση του μέσου όρου εκπομπών CO₂ του στόλου της και στη συμμόρφωση με τους αυστηρούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.





Το δεύτερο EV μοντέλο της μάρκας, του οποίου η ονομασία δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, θα παρουσιαστεί το δεύτερο τρίμηνο του 2026, με τιμή κοντά στις 18.000 ευρώ. Θα βασίζεται στο νέο, με παρόμοιες αναλογίες, την ίδια πλατφόρμααλλά με πιο κάθετη πίσω πόρτα, ώστε να προσφέρει αυξημένη πρακτικότητα και μεγαλύτερο χώρο αποσκευών.Το νέο μοντέλο θα πωλείται παράλληλα με το, το οποίο κατασκευάζεται στην. «Στόχος μας είναι ουσιαστικά να μεγιστοποιήσουμε την προσφορά ηλεκτρικών οχημάτων στην κατηγορία των super mini», δήλωσε ο επικεφαλής πωλήσεων της Dacia, Φρανκ Μαρότ. Και σημείωσε, «βλέπουμε ότι η κατηγορία Α και πιθανότατα στο μέλλον και η κατηγορία Β κινούνται πολύ γρήγορα προς τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα».Με το Spring, το οποίο κατασκευάζεται από τηστην, η Dacia επωφελείται από την αλυσίδα χαμηλού κόστους της κινεζικής παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων. Ωστόσο, όπως επισήμανε ο Μαρότ, η τελική τιμή για τον καταναλωτή μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τα διαθέσιμα κρατικά κίνητρα σε κάθε αγορά, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο το νέο μοντέλο να αποδειχθεί σε ορισμένες περιπτώσεις φθηνότερο από το Spring.Το νέο ηλεκτρικό Dacia θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της Renault στοτης Σλοβενίας, μαζί με τοΑυτό του επιτρέπει να ενταχθεί στη σχεδιαζόμενη νέα ευρωπαϊκή κατηγορία των μικρών «e-car», που στοχεύει στη στήριξη των Ευρωπαίωνκατασκευαστών. Μάλιστα, χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία έχουν εισαγάγει κίνητρα αγοράς που αποκλείουν μοντέλα κινεζικής παραγωγής για περιβαλλοντικούς λόγους.Η διαφοροποίηση μεταξύ των δύο ηλεκτρικών μοντέλων της Dacia θα βασίζεται κυρίως στη σχεδίαση και όχι στην τεχνολογία. «Στόχος μας είναι να έχουμε δύο ιδιαίτερα ανταγωνιστικά προϊόντα στην αγορά, με διαφορετικές τιμές», τόνισε ο Μαρότ. Να σημειώσουμε ότι η ανανεωμένη γενιά του Dacia Spring διαθέτει νέα μπαταρία λιθίου-σιδήρου-φωσφόρου (LFP) και αυξημένη ισχύ, στουςίππους.