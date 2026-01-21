Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Στα σκαριά το νέο ηλεκτρικό Dacia
Το νέο μοντέλο της εταιρείας θα αποτελεί το alter ego του νέου Renault Twingo E-Tech, χωρίς να του λείπει όμως ο «περιπετειώδης» χαρακτήρας.
Η Dacia ετοιμάζεται να διαθέσει μέσα στο 2026 ταυτόχρονα δύο ηλεκτρικά μοντέλα, σε μια στρατηγική κίνηση που αποσκοπεί στη μείωση του μέσου όρου εκπομπών CO₂ του στόλου της και στη συμμόρφωση με τους αυστηρούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το νέο μοντέλο θα πωλείται παράλληλα με το Dacia Spring, το οποίο κατασκευάζεται στην Κίνα. «Στόχος μας είναι ουσιαστικά να μεγιστοποιήσουμε την προσφορά ηλεκτρικών οχημάτων στην κατηγορία των super mini», δήλωσε ο επικεφαλής πωλήσεων της Dacia, Φρανκ Μαρότ. Και σημείωσε, «βλέπουμε ότι η κατηγορία Α και πιθανότατα στο μέλλον και η κατηγορία Β κινούνται πολύ γρήγορα προς τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα».
Με το Spring, το οποίο κατασκευάζεται από τη Renault Dongfeng στην Γουχάν, η Dacia επωφελείται από την αλυσίδα χαμηλού κόστους της κινεζικής παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων. Ωστόσο, όπως επισήμανε ο Μαρότ, η τελική τιμή για τον καταναλωτή μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τα διαθέσιμα κρατικά κίνητρα σε κάθε αγορά, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο το νέο μοντέλο να αποδειχθεί σε ορισμένες περιπτώσεις φθηνότερο από το Spring.
Το νέο ηλεκτρικό Dacia θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της Renault στο Novo Mesto της Σλοβενίας, μαζί με το Twingo E-Tech. Αυτό του επιτρέπει να ενταχθεί στη σχεδιαζόμενη νέα ευρωπαϊκή κατηγορία των μικρών «e-car», που στοχεύει στη στήριξη των Ευρωπαίων κατασκευαστών. Μάλιστα, χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία έχουν εισαγάγει κίνητρα αγοράς που αποκλείουν μοντέλα κινεζικής παραγωγής για περιβαλλοντικούς λόγους.
Η διαφοροποίηση μεταξύ των δύο ηλεκτρικών μοντέλων της Dacia θα βασίζεται κυρίως στη σχεδίαση και όχι στην τεχνολογία. «Στόχος μας είναι να έχουμε δύο ιδιαίτερα ανταγωνιστικά προϊόντα στην αγορά, με διαφορετικές τιμές», τόνισε ο Μαρότ. Να σημειώσουμε ότι η ανανεωμένη γενιά του Dacia Spring διαθέτει νέα μπαταρία λιθίου-σιδήρου-φωσφόρου (LFP) και αυξημένη ισχύ, στους 70 ή 100 ίππους.
Παράλληλα, ο Ρουμάνος κατασκευαστής σκοπεύει να διασφαλίσει ότι τα δύο ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα έχουν ξεκάθαρα διαφορετική εικόνα στα μάτια των καταναλωτών, τόσο σε χρώματα όσο και στη συνολική ταυτότητα του προϊόντος.
Η Dacia έχει σημειώσει μεγάλη επιτυχία με οικονομικά μοντέλα με κινητήρες εσωτερικής καύσης, όπως το Sandero, που το 2025 ήταν το αυτοκίνητο με τις περισσότερες πωλήσεις στην Ευρώπη, σύμφωνα με στοιχεία της DataForce. Ωστόσο, η Dacia δεν κατάφερε να επιτύχει τους στόχους συμμόρφωσης CO₂ της Ε.Ε. για το 2025 και, όπως παραδέχθηκε ο Μαρότ, θα υστερήσει και το 2026.
Η πλήρης συμμόρφωση αναμένεται το 2027, την πρώτη χρονιά πλήρους εμπορικής παρουσίας του νέου ηλεκτρικού μοντέλου της. Αυτό θα μειώσει την πίεση προς τη Renault, η οποία σήμερα καλύπτει το έλλειμμα εκπομπών CO₂ της Dacia.
