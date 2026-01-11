Και ποιος δεν θέλει οι Κυριακές να είναι οι πιο εύκολες ημέρες της εβδομάδας και να είναι γεμάτες ανέσεις και απολαύσεις
Το Audi Α2 εξελίσσεται σε Q2 e-tron
Το Audi Α2 εξελίσσεται σε Q2 e-tron
Αλλαγή σχεδίων για την Audi, τα στελέχη της οποίας αποφάσισαν να καταργήσουν το πρόγραμμα εξέλιξης του καινούργιου A2.
Το Audi A2 παρουσιάστηκε το 1999 και ήταν ένα πρωτοποριακό όχημα για την εποχή του. Τόσο το πλήρως αλουμινένιο πλαίσιό του -γνωστό ως ASF (Audi Space Frame)- όσο και η γενικότερη φιλοσοφία κατασκευής του το έκαναν να ξεχωρίζει.
Αυτό μέχρι πρόσφατα, όπως φαίνεται. Χάρη στην ηλεκτροκίνηση, τα στελέχη της εταιρείας προγραμματίζουν την -κατά κάποιο τρόπο- επαναφορά του.
Όπως έγινε γνωστό, αυτό δεν θα αφορά στο A2 καθαυτό αλλά στο Q2 e-tron, ένα ηλεκτροκίνητο crossover το οποίο θα έχει αμάξωμα που θα παραπέμπει στη σχεδιαστική φιλοσοφία του πρώτου και -ταυτόχρονα- θα είναι η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση του Q2.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το νέο μοντέλο της Audi θα έχει μικρότερες διαστάσεις από το Q4 e-tron και θα βασίζεται στην καινούργια πλατφόρμα MEB+ για τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα του Ομίλου Volkswagen.
Στην Audi έχουν αρχίσει ήδη τις δοκιμές εξέλιξης του Q2 e-tron. Παρότι τα πρωτότυπα είναι έντονα καμουφλαρισμένα, είναι εμφανές ότι το αμάξωμα είναι σαφώς επηρεασμένο από το αντίστοιχο του A2.
Βάσει όσων έγιναν γνωστά, το παρμπρίζ τους έχει σχετικά έντονη κλίση, το ύψος του αμαξώματος είναι σχετικά ψηλό και η οροφή έχει έντονη κλίση στο πίσω μέρος της. Μάλιστα, στην άκρη της πίσω πόρτας υπάρχει αεροτομή η οποία καλύπτει λίγο το κάτω μέρος τού εκεί κρυστάλλου, μια τεχνοτροπία που υπήρχε και στο A2.
Τα εμπρός φώτα ημέρας δείχνουν να είναι τεχνολογίας micro LED και βρίσκονται τοποθετημένα σχετικά ψηλά στη μάσκα, ενώ τα πίσω εκτείνονται και προς το πλάι και έχουν φωτεινή μπάρα μεταξύ τους.
Στο εσωτερικό του το νέο Q2 e-tron αναμένεται να έχει ταμπλό ίδιας φιλοσοφίας σχεδίασης και διαμόρφωσης με αυτό στα Q3 και Q5. Έτσι, αναμένουμε να διαθέτει ενιαίο κυρτό πλαίσιο στο οποίο θα υπάρχουν οι οθόνες για τον πίνακα οργάνων και η αφής για το σύστημα πολυμέσων MMI.
Βάσει των πληροφοριών που υπάρχουν ως τώρα, το επίπεδο εξοπλισμού του θα είναι υψηλό και θα διαθέτει και σύστημα ημιαυτόνομης οδήγησης Επιπέδου 2.
Η χρήση της πλατφόρμας MEB+ επιτρέπει την τοποθέτηση μπαταρίας ενεργειακής χωρητικότητας 63 kWh η οποία θα έχει τυποποιημένη αυτονομία 402 χλμ. (κατά WLTP) και θα μπορεί να φορτίζει σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.
Αν και προς το παρόν δεν υπάρχει ενημέρωση για τους ηλεκτροκινητήρες του, η βασική έκδοση του Q2 e-tron αναμένεται να διαθέτει αυτόν των 204 ίππων. Η ισχυρότερη θα έχει μεγαλύτερη μπαταρία που θα παρέχει τυποποιημένη αυτονομία έως 560 χλμ. (κατά WLTP) και η μέγιστη απόδοσή της θα είναι 272 ίπποι.
Τέλος, το νέο Q2 e-tron πιθανόν να διατίθεται και σε τετρακίνητη εκδοχή, ενώ δεν αποκλείεται να δημιουργηθεί και έκδοση RS με πολύ καλές επιδόσεις και σπορ οδηγικά χαρακτηριστικά.
Στο εσωτερικό του το νέο Q2 e-tron αναμένεται να έχει ταμπλό ίδιας φιλοσοφίας σχεδίασης και διαμόρφωσης με αυτό στα Q3 και Q5. Έτσι, αναμένουμε να διαθέτει ενιαίο κυρτό πλαίσιο στο οποίο θα υπάρχουν οι οθόνες για τον πίνακα οργάνων και η αφής για το σύστημα πολυμέσων MMI.
Βάσει των πληροφοριών που υπάρχουν ως τώρα, το επίπεδο εξοπλισμού του θα είναι υψηλό και θα διαθέτει και σύστημα ημιαυτόνομης οδήγησης Επιπέδου 2.
Η χρήση της πλατφόρμας MEB+ επιτρέπει την τοποθέτηση μπαταρίας ενεργειακής χωρητικότητας 63 kWh η οποία θα έχει τυποποιημένη αυτονομία 402 χλμ. (κατά WLTP) και θα μπορεί να φορτίζει σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.
Αν και προς το παρόν δεν υπάρχει ενημέρωση για τους ηλεκτροκινητήρες του, η βασική έκδοση του Q2 e-tron αναμένεται να διαθέτει αυτόν των 204 ίππων. Η ισχυρότερη θα έχει μεγαλύτερη μπαταρία που θα παρέχει τυποποιημένη αυτονομία έως 560 χλμ. (κατά WLTP) και η μέγιστη απόδοσή της θα είναι 272 ίπποι.
Τέλος, το νέο Q2 e-tron πιθανόν να διατίθεται και σε τετρακίνητη εκδοχή, ενώ δεν αποκλείεται να δημιουργηθεί και έκδοση RS με πολύ καλές επιδόσεις και σπορ οδηγικά χαρακτηριστικά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα