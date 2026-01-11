Το Audi Α2 εξελίσσεται σε Q2 e-tron

Το Audi A2 παρουσιάστηκε το 1999 και ήταν ένα πρωτοποριακό όχημα για την εποχή του. Τόσο το πλήρως αλουμινένιο πλαίσιό του -γνωστό ως ASF (Audi Space Frame)- όσο και η γενικότερη φιλοσοφία κατασκευής του το έκαναν να ξεχωρίζει.





Ωστόσο, όπως συμβαίνει συχνά σε περιπτώσεις τέτοιων μοντέλων, το κοινό δεν ήταν έτοιμο για να το δεχτεί ευρέως (συνολικά πουλήθηκανμονάδες, αριθμός που είναι μικρός). Το αποτέλεσμα ήταν να σταματήσει η παραγωγή του το 2005 και στην Audi να μην ξανασχοληθούν με την ιστορική συνέχειά του.Αυτό μέχρι πρόσφατα, όπως φαίνεται. Χάρη στην ηλεκτροκίνηση, τα στελέχη της εταιρείας προγραμματίζουν την -κατά κάποιο τρόπο- επαναφορά του.Όπως έγινε γνωστό, αυτό δεν θα αφορά στο A2 καθαυτό αλλά στο, ένα ηλεκτροκίνητο crossover το οποίο θα έχει αμάξωμα που θα παραπέμπει στη σχεδιαστική φιλοσοφία του πρώτου και -ταυτόχρονα- θα είναι η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση του Q2.Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το νέο μοντέλο της Audi θα έχει μικρότερες διαστάσεις από τοκαι θα βασίζεται στην καινούργια πλατφόρμαγια τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα του Ομίλου VolkswagenΣτην Audi έχουν αρχίσει ήδη τις δοκιμές εξέλιξης του Q2 etron. Παρότι τα πρωτότυπα είναι έντονα καμουφλαρισμένα, είναι εμφανές ότι το αμάξωμα είναι σαφώς επηρεασμένο από το αντίστοιχο του A2.Βάσει όσων έγιναν γνωστά, το παρμπρίζ τους έχει σχετικά έντονη κλίση, το ύψος του αμαξώματος είναι σχετικά ψηλό και η οροφή έχει έντονη κλίση στο πίσω μέρος της. Μάλιστα, στην άκρη της πίσω πόρτας υπάρχει αεροτομή η οποία καλύπτει λίγο το κάτω μέρος τού εκεί κρυστάλλου, μια τεχνοτροπία που υπήρχε και στο A2.