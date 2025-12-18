Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
Εγκαινιάστηκε το νέο εργοστάσιο συναρμολόγησης μπαταριών των SEAT/CUPRA
Εγκαινιάστηκε το νέο εργοστάσιο συναρμολόγησης μπαταριών των SEAT/CUPRA
Η έναρξη λειτουργίας του εργοστασίου συναρμολόγησης μπαταριών τοποθετεί το Martorell στο επίκεντρο της κινητικότητας του μέλλοντος.
Οι SEAT/CUPRA έθεσαν σε λειτουργία το εργοστάσιο στο Martorell, ένα σημαντικό ορόσημο στον μετασχηματισμό τόσο της εταιρείας όσο και της χώρας, αφού τοποθετεί την Ισπανία ως κόμβο ηλεκτροκίνησης στην Ευρώπη.
Στην τελετή εγκαινίων παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης της Καταλονίας Salvador Illa, o Υπουργός Βιομηχανίας και Τουρισμού Jordi Hereu, o Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της SEAT & CUPRA, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Volkswagen Group, Brand Group Core, CEO της Volkswagen Thomas Schäfer και ο CEO της SEAT & CUPRA, Markus Haupt, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της εταιρείας.
Με την έναρξη λειτουργίας των εγκαταστάσεων, η εταιρεία πραγματοποιεί ένα καθοριστικό βήμα στη διαδικασία εξηλεκτρισμού της για τη σειριακή παραγωγή των CUPRA Raval και Volkswagen ID. Polo από το 2026 και μετά.
Επιπρόσθετα, η εταιρεία έχει ηγηθεί του project Electric Urban Car Family για το Brand Group Core του Volkswagen Group: τέσσερα ηλεκτρικά μοντέλα από τρεις διαφορετικές μάρκες, όλα κατασκευασμένα στην Ισπανία.
Χτισμένο περίπου σε δύο χρόνια, με επένδυση 300 εκατομμυρίων ευρώ, το εργοστάσιο συστημάτων συναρμολόγησης μπαταριών, αποτελεί βασική εγκατάσταση στον μετασχηματισμό του Martorell προς τον εξηλεκτρισμό.
Καλύπτει 64.000 τ.μ. και έχει τη δυνατότητα να συναρμολογεί ένα σύστημα μπαταρίας κάθε 45 δευτερόλεπτα, που αντιστοιχεί σε 1.200 συστήματα μπαταριών την ημέρα και 300.000 τον χρόνο.
Από το 2026 και μετά, θα τροφοδοτεί αποκλειστικά τις γραμμές παραγωγής των CUPRA Raval και Volkswagen ID. Polo, μεταφέροντας τα συστήματα μπαταριών αυτόματα στο εργοστάσιο συναρμολόγησης μέσω μιας γέφυρας 600 μ.
Αυτή η μοναδική λύση, μαζί με 11.000 ηλιακά πάνελ στην οροφή, τα οποία θα παρέχουν το 70% της απαιτούμενης ενέργειας για τη διαδικασία συναρμολόγησης των μπαταριών, συμβάλει στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος και εξασφαλίζει μία πιο βιώσιμη και ανταγωνιστική παραγωγή.
Η έναρξη λειτουργίας του εργοστασίου συναρμολόγησης συστημάτων μπαταριών σηματοδοτεί την τελική φάση της διαδικασίας μετασχηματισμού που ξεκίνησαν οι SEAT/CUPRA το 2020. Μαζί με το Volkswagen Group και τους συνεργάτες του, η εταιρεία έχει επενδύσει 10 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ισπανία για να μετατρέψει τη χώρα σε σημείο αναφοράς για τη βιώσιμη κινητικότητα.
Από το συνολικό ποσό, 3 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν διατεθεί αποκλειστικά για τον εξηλεκτρισμό του Martorell, το οποίο καθιερώνεται ως ευέλικτο εργοστάσιο ικανό να παράγει 100% ηλεκτρικά, υβριδικά και αποδοτικά αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης για διάφορες μάρκες του Ομίλου Volkswagen, προσφέροντας το καλύτερο και από τους δύο κόσμους για την κάλυψη των αναγκών των πελατών.
Αυτός ο μετασχηματισμός ενισχύει τη θέση του Martorell, ως τρίτου μεγαλύτερου εργοστασίου παραγωγής του Ομίλου στην Ευρώπη, υπεύθυνου για περίπου το 25% των οχημάτων που παράγονται στην Ισπανία, με στόχο να φτάσει σε μέγιστη δυναμικότητα 600.000 μονάδων ετησίως, εκ των οποίων έως 300.000 θα μπορούσαν στο μέλλον να είναι ηλεκτρικά οχήματα (BEV).
Με την έναρξη λειτουργίας του νέου εργοστασίου συναρμολόγησης συστημάτων μπαταριών, οι SEAT/CUPRA ενισχύoυν τη δέσμευσή τoυς να βάλουν την Ισπανία «σε ηλεκτρικούς τροχούς» ως η μόνη εταιρεία που σχεδιάζει, αναπτύσσει, παράγει και πουλάει αυτοκίνητα στην χώρα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα