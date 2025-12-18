Εγκαινιάστηκε το νέο εργοστάσιο συναρμολόγησης μπαταριών των SEAT/CUPRA
Εγκαινιάστηκε το νέο εργοστάσιο συναρμολόγησης μπαταριών των SEAT/CUPRA

Η έναρξη λειτουργίας του εργοστασίου συναρμολόγησης μπαταριών τοποθετεί το Martorell στο επίκεντρο της κινητικότητας του μέλλοντος.

Εγκαινιάστηκε το νέο εργοστάσιο συναρμολόγησης μπαταριών των SEAT/CUPRA
Οι SEAT/CUPRA έθεσαν σε λειτουργία το εργοστάσιο στο Martorell, ένα σημαντικό ορόσημο στον μετασχηματισμό τόσο της εταιρείας όσο και της χώρας, αφού τοποθετεί την Ισπανία ως κόμβο ηλεκτροκίνησης στην Ευρώπη.

Η έναρξη αυτή αποτελεί μέρος της συνολικής στρατηγικής μπαταριών του Volkswagen Group, η οποία συνδυάζει την εσωτερική παραγωγή με την προμήθεια στοιχείων από τρίτους, ώστε να επιτευχθεί μέγιστη ευελιξία με μόνιμη πρόσβαση σε καινοτομίες, τεχνολογίες και αλυσίδες εφοδιασμού.
Στην τελετή εγκαινίων παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης της Καταλονίας Salvador Illa, o Υπουργός Βιομηχανίας και Τουρισμού Jordi Hereu, o Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της SEAT & CUPRA, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Volkswagen Group, Brand Group Core, CEO της Volkswagen Thomas Schäfer και ο CEO της SEAT & CUPRA, Markus Haupt, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της εταιρείας.

Με την έναρξη λειτουργίας των εγκαταστάσεων, η εταιρεία πραγματοποιεί ένα καθοριστικό βήμα στη διαδικασία εξηλεκτρισμού της για τη σειριακή παραγωγή των CUPRA Raval και Volkswagen ID. Polo από το 2026 και μετά.

Επιπρόσθετα, η εταιρεία έχει ηγηθεί του project Electric Urban Car Family για το Brand Group Core του Volkswagen Group: τέσσερα ηλεκτρικά μοντέλα από τρεις διαφορετικές μάρκες, όλα κατασκευασμένα στην Ισπανία.
Χτισμένο περίπου σε δύο χρόνια, με επένδυση 300 εκατομμυρίων ευρώ, το εργοστάσιο συστημάτων συναρμολόγησης μπαταριών, αποτελεί βασική εγκατάσταση στον μετασχηματισμό του Martorell προς τον εξηλεκτρισμό.

Καλύπτει 64.000 τ.μ. και έχει τη δυνατότητα να συναρμολογεί ένα σύστημα μπαταρίας κάθε 45 δευτερόλεπτα, που αντιστοιχεί σε 1.200 συστήματα μπαταριών την ημέρα και 300.000 τον χρόνο.

Από το 2026 και μετά, θα τροφοδοτεί αποκλειστικά τις γραμμές παραγωγής των CUPRA Raval και Volkswagen ID. Polo, μεταφέροντας τα συστήματα μπαταριών αυτόματα στο εργοστάσιο συναρμολόγησης μέσω μιας γέφυρας 600 μ.

Αυτή η μοναδική λύση, μαζί με 11.000 ηλιακά πάνελ στην οροφή, τα οποία θα παρέχουν το 70% της απαιτούμενης ενέργειας για τη διαδικασία συναρμολόγησης των μπαταριών, συμβάλει στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος και εξασφαλίζει μία πιο βιώσιμη και ανταγωνιστική παραγωγή.
Η έναρξη λειτουργίας του εργοστασίου συναρμολόγησης συστημάτων μπαταριών σηματοδοτεί την τελική φάση της διαδικασίας μετασχηματισμού που ξεκίνησαν οι SEAT/CUPRA το 2020. Μαζί με το Volkswagen Group και τους συνεργάτες του, η εταιρεία έχει επενδύσει 10 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ισπανία για να μετατρέψει τη χώρα σε σημείο αναφοράς για τη βιώσιμη κινητικότητα.

Από το συνολικό ποσό, 3 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν διατεθεί αποκλειστικά για τον εξηλεκτρισμό του Martorell, το οποίο καθιερώνεται ως ευέλικτο εργοστάσιο ικανό να παράγει 100% ηλεκτρικά, υβριδικά και αποδοτικά αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης για διάφορες μάρκες του Ομίλου Volkswagen, προσφέροντας το καλύτερο και από τους δύο κόσμους για την κάλυψη των αναγκών των πελατών.

Αυτός ο μετασχηματισμός ενισχύει τη θέση του Martorell, ως τρίτου μεγαλύτερου εργοστασίου παραγωγής του Ομίλου στην Ευρώπη, υπεύθυνου για περίπου το 25% των οχημάτων που παράγονται στην Ισπανία, με στόχο να φτάσει σε μέγιστη δυναμικότητα 600.000 μονάδων ετησίως, εκ των οποίων έως 300.000 θα μπορούσαν στο μέλλον να είναι ηλεκτρικά οχήματα (BEV).

Με την έναρξη λειτουργίας του νέου εργοστασίου συναρμολόγησης συστημάτων μπαταριών, οι SEAT/CUPRA ενισχύoυν τη δέσμευσή τoυς να βάλουν την Ισπανία «σε ηλεκτρικούς τροχούς» ως η μόνη εταιρεία που σχεδιάζει, αναπτύσσει, παράγει και πουλάει αυτοκίνητα στην χώρα.

