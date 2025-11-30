Το Land Rover Defender του Ράλι Ντακάρ

Το αγωνιστικό όχημα της Land Rover βασίζεται στην έκδοση Defender 110 Octa και για την περίσταση ονομάστηκε Defender Dakar D7X-R. Mε αυτό η βρετανική εταιρεία θα λάβει μέρος στο φετινό Ράλι Ντακάρ που θα διεξαχθεί στη Σαουδική Αραβία.



Ο διάσημος αγώνας αντοχής θα ξεκινήσει στις 3 Ιανουαρίου 2026 από την παραθαλάσσια πόλη Γιανμπού και ο τερματισμός θα γίνει πάλι εκεί στις 17 Ιανουαρίου. Το συνολικό μήκος του φτάνει τα 8.000 χλμ., εκ των οποίων τα 5.000 χλμ. θα είναι οι ειδικές διαδρομές του.



Σε αυτόν θα συμμετέχει και η Land Rover με τρία ειδικά μετασκευασμένα αγωνιστικά Defender Dakar D7XR και με πληρώματα τουςκαιΤα οχήματα κατασκευάστηκαν στο εργοστάσιο της εταιρείας που βρίσκεται στην πόλη, στη, εκεί όπου συναρμολογείται και το Defender 110 OctaΤο Defender Dakar D7XR είναι προδιαγραφών της νέας κατηγορίας «» του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος RallyRaidΟ κινητήρας του είναι οτωνλίτρων που υπάρχει στο Defender Octa παραγωγής και δεν έχει αλλαγές. Ωστόσο, έχεισύστημα ψύξης, με ένα μεγάλο ψυγείο που αντικαθιστά τα τρία χωριστά που υπάρχουν στην έκδοση παραγωγής.Επιπλέον, προστέθηκε καλύτερογια την προστασία από την άμμο, αλλά και περιοριστής στην εισαγωγή του κινητήρα προκειμένου η ισχύς του να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς τηςγια την κατηγορία. Θυμίζουμε ότι στην έκδοση δρόμου αποδίδει