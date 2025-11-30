Το Land Rover Defender του Ράλι Ντακάρ

Η Land Rover αποκάλυψε την αγωνιστική έκδοση του Defender με το οποίο τα πληρώματά της θα συμμετέχουν στο Ράλι Ντακάρ του 2026.
Το αγωνιστικό όχημα της Land Rover βασίζεται στην έκδοση Defender 110 Octa και για την περίσταση ονομάστηκε DefenderDakar D7X-R. Mε αυτό η βρετανική εταιρεία θα λάβει μέρος στο φετινό ΡάλιΝτακάρ που θα διεξαχθεί στη ΣαουδικήΑραβία.
Ο διάσημος αγώνας αντοχής θα ξεκινήσει στις 3 Ιανουαρίου 2026 από την παραθαλάσσια πόλη Γιανμπού και ο τερματισμός θα γίνει πάλι εκεί στις 17 Ιανουαρίου. Το συνολικό μήκος του φτάνει τα 8.000 χλμ., εκ των οποίων τα 5.000 χλμ. θα είναι οι ειδικές διαδρομές του.
Σε αυτόν θα συμμετέχει και η Land Rover με τρία ειδικά μετασκευασμένα αγωνιστικά Defender Dakar D7X-R και με πληρώματα τους Στεφάν Πετερανσέλ-Μίκα Μέτζ, Ρόκας Μπάτσιουσκα-Οριόλ Βιντάλ και Σάρα Πράις-Σον Μπέριμαν.
Κλείσιμο
Τα οχήματα κατασκευάστηκαν στο εργοστάσιο της εταιρείας που βρίσκεται στην πόλη Νίτρα, στη Σλοβακία, εκεί όπου συναρμολογείται και το Defender 110 Octa.
Το Defender Dakar D7X-R είναι προδιαγραφών της νέας κατηγορίας «Stock» του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Rally-Raid. Ο κινητήρας του είναι ο V8 των 4,4 λίτρων που υπάρχει στο Defender Octa παραγωγής και δεν έχει αλλαγές. Ωστόσο, έχει αναβαθμισμένο σύστημα ψύξης, με ένα μεγάλο ψυγείο που αντικαθιστά τα τρία χωριστά που υπάρχουν στην έκδοση παραγωγής.
Επιπλέον, προστέθηκε καλύτερο φίλτρο για την προστασία από την άμμο, αλλά και περιοριστής στην εισαγωγή του κινητήρα προκειμένου η ισχύς του να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς της FIA για την κατηγορία. Θυμίζουμε ότι στην έκδοση δρόμου αποδίδει 635ίππους.
Στο αγωνιστικό D7X-R παραμένει απαράλλακτο και το αυτόματο κιβώτιο οκτώ σχέσεων, όμως έχει πιο «κοντή» τελική σχέση μετάδοσης, ώστε να αποδίδεται καλύτερα η ροπή του στις δύσκολες συνθήκες του αγώνα.
Το σύστημα πέδησης έχει προσαρμοστεί κατάλληλα, στην ανάρτηση έχουν τοποθετηθεί αμορτισέρ της Bilstein και έχει αυξηθεί το ύψος της, όπως και το ύψος του οχήματος από το έδαφος.
Εκτός αυτών, έχει τοποθετηθεί δεξαμενή καυσίμου χωρητικότητας 550λίτρων για τις εξαιρετικά μακρινές ειδικές διαδρομές του αγώνα, στην οποία θα τοποθετείται βιοκαύσιμο. Πέραν αυτών, υπάρχει μια νέα κεντρική ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου, το μετατρόχιο έχει αυξηθεί κατά 60χλστ. και οι τροχοί είναι 35 ιντσών.
Στο εσωτερικό υπάρχει ο ατσάλινος κλωβός ασφαλείας, έχουν αφαιρεθεί τα πίσω καθίσματα και στη θέση τους έχουν τοποθετηθεί τρεις εφεδρικοί τροχοί, εργαλειοθήκη, συμπιεστής αέρα, υδραυλικοί γρύλοι και δεξαμενή νερού.
Φυσικά, υπάρχει όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός ενός αγωνιστικού οχήματος για τον δύσκολο αγώνα, όπως τα μπάκετκαθίσματα, οι ζώνες ασφαλείας έξισημείων και επιπλέον οθόνες για τον συνοδηγό.