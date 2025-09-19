Το

Το νέο concept car από το Ρίσελχαϊμ θα παρουσιαστεί επίσημα στην κοινότητα των gamers, παρουσία του θρυλικού δημιουργού της σειράς Gran Turismo, Καζουνόρι Γιαμαούτσι, καθώς και του CEO της Opel, Φλόριαν Χιουτλ.



Το να βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής δεν είναι κάτι καινούργιο για το Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo. Το νέο concept car με το έμβλημα του Κεραυνού εντυπωσίασε πρόσφατα τους λάτρεις της αυτοκίνησης από όλο τον κόσμο στην IAA Mobility 2025 στο Μόναχο, χάρη στην επιβλητική, δυναμική εμφάνιση και τις έξυπνες αεροδυναμικές λύσεις του.



Στον δεύτερο γύρο του Gran Turismo World Series, που θα πραγματοποιηθεί στο Uber Eats Music Hall στο Βερολίνο, το Corsa GSE Vision Gran Turismo θα αποτελέσει το κεντρικό σημείο ενδιαφέροντος, ενώ οι κορυφαίοι παίκτες του Gran Turismo θα διαγωνιστούν, αναμένοντας ταυτόχρονα με ανυπομονησία το ντεμπούτο του μοντέλου στο παιχνίδι.

Με δύο ηλεκτροκινητήρες απόδοσης 350 kW (476 ίπποι) ο καθένας, έναν σε κάθε άξονα, το Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo προσφέρει συνδυαστική ισχύ 588 kW (800 ίππων) για μια συναρπαστική οδηγική εμπειρία. Eπιταχύνει από 0 στα 100 χλμ./ ώρα σε μόλις 2 δευτερόλεπτα και φτάνει τελική ταχύτητα 320 χλμ./ ώρα. Η μόνιμη τετρακίνηση βελτιώνει την πρόσφυση, την οδική συμπεριφορά και τη συνολική σταθερότητα του οχήματος.







Οι εκρηκτικές επιδόσεις συνδυάζονται με εντυπωσιακή σχεδίαση. Το πρωτότυπο από το Ρίσελχαϊμ έχει παρόμοιες διαστάσεις με ένα Corsa, αλλά είναι χαμηλότερο και αρκετά φαρδύτερο. Το design αποτυπώνει συνολικά μια νέα, πιο «τεχνική» ερμηνεία της σχεδιαστικής φιλοσοφίας «Bold & Pure» της Opel.

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo στον δρόμο. Τα μαρσπιέ εμπρός και πίσω, οι μαύρες αεροδυναμικές επενδύσεις στα φτερά, οι ζάντες με βελτιστοποιημένη αεροδυναμική, ο ενεργός διαχύτης και η ενεργή αεροτομή εξασφαλίζουν τη σταθερότητα τουστον δρόμο.



Σε στιγμές που χρειάζεται μέγιστη πρόσφυση, ενισχύουν την κάθετη δύναμη, ενώ σε συνθήκες χαμηλότερης αντίστασης φροντίζουν για βέλτιστη αεροδυναμική ροή, χαρίζοντας στον οδηγό αίσθηση ελευθερίας και απόλυτου ελέγχου.



Το Gran Turismo World Series 2025 περιλαμβάνει τέσσερα live event σε τρεις ηπείρους. Οι κορυφαίοι οδηγοί που έχουν προκριθεί μέσω διαδικτυακών προκριματικών, διαγωνίζονται με τους οδηγούς της επίσημης κατάταξης για το πρωτάθλημα.

Ο πρώτος αγώνας έγινε στο Λονδίνο τον Ιούνιο. Ο δεύτερος γύρος θα διεξαχθεί τώρα στο Βερολίνο, ακολουθεί το Λος Άντζελες τον Νοέμβριο και η μεγάλη τελική αναμέτρηση στη Φουκουόκα της Ιαπωνίας, όπου θα αναδειχθούν οι πρωταθλητές του 2025.