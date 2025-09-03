Παπαστράτος και Πολιτεία ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης
Το ξεχωριστό Ford Bronco Roadster Concept
Το ξεχωριστό Ford Bronco Roadster Concept
Η Ford παρουσίασε στο φετινό Pebble Beach Concours d’Elegance μία πρωτότυπη έκδοση του Bronco.
Το Bronco Roadster Concept είναι ένα μοντέλο χωρίς πόρτες, χωρίς οροφή και με ξεκάθαρη αναφορά στο παρελθόν, καθώς παρουσιάστηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 60 ετών από τη γέννηση του «αρχέτυπου» μοντέλου.
Πάνω σε αυτό βασίστηκαν οι άνθρωποι της Ford, μαζί με ανθρώπους-ειδικούς στα Bronco που συνεργάστηκαν με την εταιρεία, για να κατασκευάσουν αυτό το μοντέλο.
Οι ομοιότητες είναι εμφανείς παρά τη διαφορά έξι δεκαετιών. Ίδια χρωματική παλέτα, ρετρό ασημένιοι προφυλακτήρες, τροχοί Fifteen52 και η χαρακτηριστική κόκκινη υπογραφή της μάρκας στο πίσω μέρος.
Τα πίσω φτερά και οι θόλοι είναι βαμμένα σε σκούρο κόκκινο, δίνοντας μια έντονη αντίθεση, ενώ η πλήρης απουσία θυρών και οροφής το καθιστά την απόλυτη έκφραση ελευθερίας στο off-road.
Στο εσωτερικό, η λογική παραμένει μινιμαλιστική, με λευκό φινίρισμα σε ταμπλό, τούνελ μετάδοσης και χειρολαβές, με τις ασημένιες λεπτομέρειες στα καθίσματα να τραβούν το βλέμμα. Η ρετρό αίσθηση ολοκληρώνεται με τη ρεζέρβα τοποθετημένη στο κέντρο του πίσω μέρους.
Ωστόσο, όσο εντυπωσιακό κι αν είναι, το Bronco Roadster Concept δεν πρόκειται να φτάσει στην παραγωγή. Η Ford το παρουσίασε αποκλειστικά ως φόρο τιμής στην ιστορία του μοντέλου, αφήνοντας στους πιο τολμηρούς ιδιοκτήτες Bronco την ιδέα να δημιουργήσουν οι ίδιοι μια σύγχρονη εκδοχή του αυθεντικού roadster του 1966.
Μία κυριολεκτικά μοναδική κατασκευή που αποδεικνύει ότι, ακόμα και 60 χρόνια μετά, το Bronco εξακολουθεί να συμβολίζει την ελευθερία στην οδήγηση εκτός δρόμου.
Στο εσωτερικό, η λογική παραμένει μινιμαλιστική, με λευκό φινίρισμα σε ταμπλό, τούνελ μετάδοσης και χειρολαβές, με τις ασημένιες λεπτομέρειες στα καθίσματα να τραβούν το βλέμμα. Η ρετρό αίσθηση ολοκληρώνεται με τη ρεζέρβα τοποθετημένη στο κέντρο του πίσω μέρους.
Ωστόσο, όσο εντυπωσιακό κι αν είναι, το Bronco Roadster Concept δεν πρόκειται να φτάσει στην παραγωγή. Η Ford το παρουσίασε αποκλειστικά ως φόρο τιμής στην ιστορία του μοντέλου, αφήνοντας στους πιο τολμηρούς ιδιοκτήτες Bronco την ιδέα να δημιουργήσουν οι ίδιοι μια σύγχρονη εκδοχή του αυθεντικού roadster του 1966.
Μία κυριολεκτικά μοναδική κατασκευή που αποδεικνύει ότι, ακόμα και 60 χρόνια μετά, το Bronco εξακολουθεί να συμβολίζει την ελευθερία στην οδήγηση εκτός δρόμου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα