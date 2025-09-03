Το ξεχωριστό Ford Bronco Roadster Concept

Το Bronco Roadster Concept είναι ένα μοντέλο χωρίς πόρτες, χωρίς οροφή και με ξεκάθαρη αναφορά στο παρελθόν, καθώς παρουσιάστηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 60 ετών από τη γέννηση του «αρχέτυπου» μοντέλου.





Κλείσιμο

Toκυκλοφόρησε το πρώτο Ford Bronco και προσφερόταν και σε ανοιχτή έκδοση, γνωστή ως. Ένα τέτοιο αυτοκίνητο, βαμμένο σε Wimbledon White ανήκει τώρα σε συλλέκτη.Πάνω σε αυτό βασίστηκαν οι άνθρωποι της, μαζί με ανθρώπους-ειδικούς στα Bronco που συνεργάστηκαν με την εταιρεία, για να κατασκευάσουν αυτό το μοντέλο.Οι ομοιότητες είναι εμφανείς παρά τη διαφορά έξι δεκαετιών. Ίδια χρωματική παλέτα, ρετρό ασημένιοι προφυλακτήρες, τροχοίκαι η χαρακτηριστική κόκκινη υπογραφή της μάρκας στο πίσω μέρος.