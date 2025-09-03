Το ξεχωριστό Ford Bronco Roadster Concept
Η Ford παρουσίασε στο φετινό Pebble Beach Concours d’Elegance μία πρωτότυπη έκδοση του Bronco.

Το Bronco Roadster Concept είναι ένα μοντέλο χωρίς πόρτες, χωρίς οροφή και με ξεκάθαρη αναφορά στο παρελθόν, καθώς παρουσιάστηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 60 ετών από τη γέννηση του «αρχέτυπου» μοντέλου.

To 1966 κυκλοφόρησε το πρώτο Ford Bronco και προσφερόταν και σε ανοιχτή έκδοση, γνωστή ως U13 Roadster. Ένα τέτοιο αυτοκίνητο, βαμμένο σε Wimbledon White ανήκει τώρα σε συλλέκτη.
Πάνω σε αυτό βασίστηκαν οι άνθρωποι της Ford, μαζί με ανθρώπους-ειδικούς στα Bronco που συνεργάστηκαν με την εταιρεία, για να κατασκευάσουν αυτό το μοντέλο.

Οι ομοιότητες είναι εμφανείς παρά τη διαφορά έξι δεκαετιών. Ίδια χρωματική παλέτα, ρετρό ασημένιοι προφυλακτήρες, τροχοί Fifteen52 και η χαρακτηριστική κόκκινη υπογραφή της μάρκας στο πίσω μέρος.
Τα πίσω φτερά και οι θόλοι είναι βαμμένα σε σκούρο κόκκινο, δίνοντας μια έντονη αντίθεση, ενώ η πλήρης απουσία θυρών και οροφής το καθιστά την απόλυτη έκφραση ελευθερίας στο off-road.

Στο εσωτερικό, η λογική παραμένει μινιμαλιστική, με λευκό φινίρισμα σε ταμπλό, τούνελ μετάδοσης και χειρολαβές, με τις ασημένιες λεπτομέρειες στα καθίσματα να τραβούν το βλέμμα. Η ρετρό αίσθηση ολοκληρώνεται με τη ρεζέρβα τοποθετημένη στο κέντρο του πίσω μέρους.
Ωστόσο, όσο εντυπωσιακό κι αν είναι, το Bronco Roadster Concept δεν πρόκειται να φτάσει στην παραγωγή. Η Ford το παρουσίασε αποκλειστικά ως φόρο τιμής στην ιστορία του μοντέλου, αφήνοντας στους πιο τολμηρούς ιδιοκτήτες Bronco την ιδέα να δημιουργήσουν οι ίδιοι μια σύγχρονη εκδοχή του αυθεντικού roadster του 1966.
Μία κυριολεκτικά μοναδική κατασκευή που αποδεικνύει ότι, ακόμα και 60 χρόνια μετά, το Bronco εξακολουθεί να συμβολίζει την ελευθερία στην οδήγηση εκτός δρόμου.

