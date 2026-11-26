Το Lidl House Athens σας περιμένει για gingerbread μπισκότα και χριστουγεννιάτικες δράσεις
Το Lidl House Athens σας περιμένει για gingerbread μπισκότα και χριστουγεννιάτικες δράσεις
Η πιο μαγική εποχή του χρόνου πλησιάζει και η Στοά Αρσακείου ετοιμάζεται να υποδεχτεί τα πρώτα της Χριστούγεννα.
Στη μεγάλη αυτή γιορτή συμμετέχει δυναμικά και το Lidl House Athens, που ετοιμάζει τις δικές του ξεχωριστές εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
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