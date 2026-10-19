Μανιτάρια στην κουζίνα: Όσα πρέπει να ξέρετε για σωστό καθάρισμα και μαγείρεμα

Πλένονται ή όχι; Πρέπει να τα ξεφλουδίζουμε; Γιατί μερικές φορές βγάζουν τόσο πολύ νερό στο τηγάνι; Και πώς θα καταφέρουμε να αποκτήσουν εκείνη τη νόστιμη, ροδισμένη επιφάνεια; Από την επιλογή μέχρι το μαγείρεμα, μερικές απλές κινήσεις κάνουν τη διαφορά.