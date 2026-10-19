Μανιτάρια στην κουζίνα: Όσα πρέπει να ξέρετε για σωστό καθάρισμα και μαγείρεμα
CANTINA
lidl house Μανιτάρια

Μανιτάρια στην κουζίνα: Όσα πρέπει να ξέρετε για σωστό καθάρισμα και μαγείρεμα

Τα μανιτάρια μπορεί να δείχνουν ένα από τα πιο απλά υλικά της κουζίνας, όμως κρύβουν αρκετά μικρά μυστικά.

Μανιτάρια στην κουζίνα: Όσα πρέπει να ξέρετε για σωστό καθάρισμα και μαγείρεμα
Πλένονται ή όχι; Πρέπει να τα ξεφλουδίζουμε; Γιατί μερικές φορές βγάζουν τόσο πολύ νερό στο τηγάνι; Και πώς θα καταφέρουμε να αποκτήσουν εκείνη τη νόστιμη, ροδισμένη επιφάνεια; Από την επιλογή μέχρι το μαγείρεμα, μερικές απλές κινήσεις κάνουν τη διαφορά.

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