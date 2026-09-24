100 χρόνια ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ: Οι γεύσεις που μεγάλωσαν γενιές και συνεχίζουν να μπαίνουν στο τραπέζι μας

Συνταγολόγια υπήρχαν, αλλά σπάνια κάποια μαγείρισσα διάβαζε τη συνταγή. Γιατί η γιαγιά μας ήξερε πότε είχε δέσει η σάλτσα και πότε ήταν έτοιμο το φαγητό χωρίς χρονόμετρο και αναλυτικές οδηγίες. Εκατό χρόνια μετά την πρώτη εμφάνιση των προϊόντων ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ, επιστρέφουμε σε όσα μάθαμε σε εκείνες τις κουζίνες. Όχι μόνο στις συνταγές, αλλά και στη χαρά του φαγητού που μοιραζόμασταν γύρω από ένα μεγάλο τραπέζι.