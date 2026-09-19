3 σπιτικά γλυκά σνακ για το σχολείο που θα λατρέψουν τα παιδιά

Η επιστροφή στα θρανία φέρνει μαζί της μια πιο απαιτητική καθημερινότητα. Πρωινό ξύπνημα, σχολείο, διάβασμα και εξωσχολικές δραστηριότητες γεμίζουν ξανά το πρόγραμμα των παιδιών, επαναφέροντας και το καθημερινό ερώτημα: τι θα βάλουμε σήμερα στο ταπεράκι;