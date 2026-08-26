Μυρταριά: Η ψαροταβέρνα που αξίζει τη διαδρομή μέχρι την Κορωνησία
Μυρταριά: Η ψαροταβέρνα που αξίζει τη διαδρομή μέχρι την Κορωνησία
Από το 1981, η οικογένεια Πατέντα έχει συνδέσει το όνομά της με μία από τις πιο γνωστές ψαροταβέρνες του Αμβρακικού, τη Μυρταριά, σε σημείο που πολλοί ταξιδεύουν από τα Ιωάννινα και άλλες πόλεις της Ηπείρου μόνο για ένα κυριακάτικο τραπέζι δίπλα στη λιμνοθάλασσα
Σήμερα, την κουζίνα κρατά ο Δημοσθένης, συνεχίζοντας μια οικογενειακή παράδοση που ξεκίνησε από τη μητέρα του, Φρειδερίκη, ενώ κοντά του και ψυχή του μαγαζιού είναι η αδελφή του, η Γεωργία
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα