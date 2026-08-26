Μυρταριά: Η ψαροταβέρνα που αξίζει τη διαδρομή μέχρι την Κορωνησία
CANTINA
Μυρταριά Ο Πατέντας Κορωνησία

Μυρταριά: Η ψαροταβέρνα που αξίζει τη διαδρομή μέχρι την Κορωνησία

Από το 1981, η οικογένεια Πατέντα έχει συνδέσει το όνομά της με μία από τις πιο γνωστές ψαροταβέρνες του Αμβρακικού, τη Μυρταριά, σε σημείο που πολλοί ταξιδεύουν από τα Ιωάννινα και άλλες πόλεις της Ηπείρου μόνο για ένα κυριακάτικο τραπέζι δίπλα στη λιμνοθάλασσα

Μυρταριά: Η ψαροταβέρνα που αξίζει τη διαδρομή μέχρι την Κορωνησία
Σήμερα, την κουζίνα κρατά ο Δημοσθένης, συνεχίζοντας μια οικογενειακή παράδοση που ξεκίνησε από τη μητέρα του, Φρειδερίκη, ενώ κοντά του και ψυχή του μαγαζιού είναι η αδελφή του, η Γεωργία

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