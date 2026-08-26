Μυρταριά: Η ψαροταβέρνα που αξίζει τη διαδρομή μέχρι την Κορωνησία

Από το 1981, η οικογένεια Πατέντα έχει συνδέσει το όνομά της με μία από τις πιο γνωστές ψαροταβέρνες του Αμβρακικού, τη Μυρταριά, σε σημείο που πολλοί ταξιδεύουν από τα Ιωάννινα και άλλες πόλεις της Ηπείρου μόνο για ένα κυριακάτικο τραπέζι δίπλα στη λιμνοθάλασσα