Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Τετάρτη (26/8/2026)

Θα ξεκινήσουμε με eggs in a hole, μια εύκολη εκδοχή Croque-Madame με αυγά και αβοκάντο, ενώ στη συνέχεια θα ετοιμάσουμε στριφτή πίτα με όλη τη γνώριμη νοστιμιά από τα γεμιστά. Για κυρίως, το κους κους με φασολάκια, αρακά, πιπεριές και άφθονο δυόσμο γίνεται ένα πολύχρωμο, χορταστικό καλοκαιρινό πιάτο. Και για το τέλος, θα δροσιστούμε με αρμενοβίλ, το αγαπημένο σεμιφρέντο της Θεσσαλονίκης