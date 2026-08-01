Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Σάββατο (1/8/2026)

Σήμερα, Σάββατο 1η Αυγούστου, το καλοκαίρι συνεχίζει δυναμικά, με τις υψηλές θερμοκρασίες να μας ωθούν να αναζητούμε πιάτα που συνδυάζουν τη νοστιμιά με τη φρεσκάδα και την ελαφριά απόλαυση.