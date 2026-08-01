Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Σάββατο (1/8/2026)
Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Σάββατο (1/8/2026)
Σήμερα, Σάββατο 1η Αυγούστου, το καλοκαίρι συνεχίζει δυναμικά, με τις υψηλές θερμοκρασίες να μας ωθούν να αναζητούμε πιάτα που συνδυάζουν τη νοστιμιά με τη φρεσκάδα και την ελαφριά απόλαυση.
Το μενού αυτής της εβδομάδας είναι γεμάτο εποχικά υλικά, έντονα αρώματα και γεύσεις που ταιριάζουν ιδανικά στις ζεστές καλοκαιρινές ημέρες.
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