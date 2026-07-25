Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Σάββατο (25/7/2026)

Σάββατο σήμερα κι εάν έχετε σκοπό να μείνετε σπίτι και να μαγειρέψετε για εσάς και αγαπημένα σας πρόσωπα τότε μπορείτε να πάρετε ιδέες από το μενού που σας προτείνουμε και το οποίο περιλαμβάνει καλοκαιρινές συνταγές, πλούσιες σε πρωτεΐνη