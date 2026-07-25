Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Σάββατο (25/7/2026)
CANTINA
μενού το μενού της ημέρας

Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Σάββατο (25/7/2026)

Σάββατο σήμερα κι εάν έχετε σκοπό να μείνετε σπίτι και να μαγειρέψετε για εσάς και αγαπημένα σας πρόσωπα τότε μπορείτε να πάρετε ιδέες από το μενού που σας προτείνουμε και το οποίο περιλαμβάνει καλοκαιρινές συνταγές, πλούσιες σε πρωτεΐνη

Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Σάββατο (25/7/2026)
Έτσι, θα ετοιμάσουμε πατάτες τηγανητές με πελτέ, αυγά και λουκάνικο και θα ψήσουμε στον φούρνο μία χορταστική κιμαδόπιτα, αλλά και χοιρινά ribs με σος σόγιας και τζίντζερ. Από το τραπέζι μας δεν θα λείψει το επιδόρπιο, οπότε θα φτιάξουμε μία λαχταριστή καρυδόπιτα, τη διάσημη «Μελαχρινή Νάξου», την οποία θα σερβίρουμε με παγωτό βανίλια.

Δείτε αναλυτικά τις συνταγές στο cantina.protothema.gr
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