Το μενού της ημέρας - Τι τρώμε σήμερα Παρασκευή (24/7/2026)
CANTINA
το μενού της ημέρας

Το μενού της ημέρας - Τι τρώμε σήμερα Παρασκευή (24/7/2026)

Παρασκευή σήμερα και το μενού μας είναι αφιερωμένο σε συνταγές που αρέσουν σε όλους και οι οποίες μας «ταξιδεύουν» στη μεγαλύτερη χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου, την Ισπανία

Το μενού της ημέρας - Τι τρώμε σήμερα Παρασκευή (24/7/2026)
Πρόκειται για πιάτα γνώριμα, αγαπημένα, που παρασκευάζονται εύκολα και τα οποία είναι ιδανικά για μία συνάντηση με φίλους στη βεράντα, ώστε να κλείσει όμορφα άλλη μία εργάσιμη εβδομάδα.

Δείτε αναλυτικά το μενού στο cantina.protothema.gr
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