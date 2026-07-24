Το μενού της ημέρας - Τι τρώμε σήμερα Παρασκευή (24/7/2026)

Παρασκευή σήμερα και το μενού μας είναι αφιερωμένο σε συνταγές που αρέσουν σε όλους και οι οποίες μας «ταξιδεύουν» στη μεγαλύτερη χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου, την Ισπανία