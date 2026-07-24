Το μενού της ημέρας - Τι τρώμε σήμερα Παρασκευή (24/7/2026)
Το μενού της ημέρας - Τι τρώμε σήμερα Παρασκευή (24/7/2026)
Παρασκευή σήμερα και το μενού μας είναι αφιερωμένο σε συνταγές που αρέσουν σε όλους και οι οποίες μας «ταξιδεύουν» στη μεγαλύτερη χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου, την Ισπανία
Πρόκειται για πιάτα γνώριμα, αγαπημένα, που παρασκευάζονται εύκολα και τα οποία είναι ιδανικά για μία συνάντηση με φίλους στη βεράντα, ώστε να κλείσει όμορφα άλλη μία εργάσιμη εβδομάδα.
Δείτε αναλυτικά το μενού στο cantina.protothema.gr
Δείτε αναλυτικά το μενού στο cantina.protothema.gr
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