Φουλ της ντομάτας με μοσχαράκι κοκκινιστό, μπουγιουρντί και κοτόπουλο: Ένα μενού για όλο το Σαββατοκύριακο

Το καλοκαίρι έχει τη δική του γεύση και, για πολλούς, αυτή δεν είναι άλλη από μια ώριμη, ζουμερή ντομάτα.