Φουλ της ντομάτας με μοσχαράκι κοκκινιστό, μπουγιουρντί και κοτόπουλο: Ένα μενού για όλο το Σαββατοκύριακο
CANTINA

Φουλ της ντομάτας με μοσχαράκι κοκκινιστό, μπουγιουρντί και κοτόπουλο: Ένα μενού για όλο το Σαββατοκύριακο

Το καλοκαίρι έχει τη δική του γεύση και, για πολλούς, αυτή δεν είναι άλλη από μια ώριμη, ζουμερή ντομάτα.

Φουλ της ντομάτας με μοσχαράκι κοκκινιστό, μπουγιουρντί και κοτόπουλο: Ένα μενού για όλο το Σαββατοκύριακο
Από τη χωριάτικη σαλάτα μέχρι μια απλή μακαρονάδα ή ένα σάντουιτς, μια νόστιμη ντομάτα αρκεί για να αναδείξει ακόμη και τις πιο λιτές συνταγές. Γι’ αυτό και αξίζει να γνωρίζουμε τι πρέπει να προσέχουμε όταν τη διαλέγουμε.

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