Mini galettes με ροδάκινα, μαλαγουζιά και μέλι
CANTINA
γαλέτες με ροδάκινα Μαλαγουζιά

Mini galettes με ροδάκινα, μαλαγουζιά και μέλι

Η Μαλαγουζιά όψιμου τρύγου, με τον εκρηκτικό αρωματικό της χαρακτήρα, μετατρέπεται σε μια γρήγορη μαρμελάδα με ροδάκινα και θυμαρίσιο μέλι γεμίζοντας μικρές, βουτυράτες galettes.

Mini galettes με ροδάκινα, μαλαγουζιά και μέλι
Διαδικασία

Βήμα 1
Μαρμελάδα ροδάκινο με Μαλαγουζιά: Σε φαρδύ κατσαρολάκι βάζουμε τα ροδάκινα, τη Μαλαγουζιά, το μέλι, τον χυμό και το ξύσμα λεμονιού. Βράζουμε σε μέτρια φωτιά για 12΄-15΄, μέχρι να μαλακώσουν τα ροδάκινα και να δέσει ελαφρά το σιρόπι.

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