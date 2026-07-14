Mini galettes με ροδάκινα, μαλαγουζιά και μέλι

Μαρμελάδα ροδάκινο με Μαλαγουζιά: Σε φαρδύ κατσαρολάκι βάζουμε τα ροδάκινα, τη Μαλαγουζιά, το μέλι, τον χυμό και το ξύσμα λεμονιού. Βράζουμε σε μέτρια φωτιά για 12΄-15΄, μέχρι να μαλακώσουν τα ροδάκινα και να δέσει ελαφρά το σιρόπι.