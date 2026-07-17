Μυζήθρα: Το τυρί του σπιτιού και της παράδοσης
Μυζήθρα: Το τυρί του σπιτιού και της παράδοσης
Γεννήθηκε απ’ ό,τι περίσσευε και κατέληξε να γίνει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τυριά της ελληνικής κουζίνας. Η μυζήθρα είναι αποτέλεσμα μιας τυροκομικής γνώσης που αξιοποιεί κάθε σταγόνα γάλακτος και δεν αφήνει τίποτα να πάει χαμένο.
Αν υπάρχει μία κοινή ανάμνηση για πολλούς από εμάς, τότε πιθανότατα αυτή είναι το αντάμωμα με αγαπημένους ανθρώπους γύρω από ένα τραπέζι, ένα κυριακάτικο μεσημέρι του καλοκαιριού. Ένα τραπέζι γεμάτο γεύσεις της ελληνικής γης: ντομάτες, χόρτα εποχής, χειροποίητες πίτες και, σχεδόν πάντα, λευκό φρέσκο τυρί. Η χώρα μας, άλλωστε, διαθέτει μακραίωνη παράδοση στην τυροκομία και την παραγωγή τυριών που συνδέθηκαν όσο λίγα με την καθημερινότητα των ανθρώπων της υπαίθρου.
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