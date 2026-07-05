Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Κυριακή (5/7/2026)
CANTINA
Μενού ημέρας τι μαγειρεύουμε σήμερα

Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Κυριακή (5/7/2026)

Το σημερινό μενού μάς φέρνει όλους γύρω από το ίδιο τραπέζι, εκεί όπου οι γεύσεις, οι μυρωδιές και οι όμορφες στιγμές γίνονται η καλύτερη αφορμή για συντροφικότητα.

Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Κυριακή (5/7/2026)
 Σήμερα, Κυριακή, απολαμβάνουμε αγαπημένες συνταγές που συνδυάζουν την παράδοση με τη φρεσκάδα της εποχής, δημιουργώντας ένα γευστικό ταξίδι γεμάτο χρώματα, αρώματα και σπιτική θαλπωρή.

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