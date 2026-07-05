Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Κυριακή (5/7/2026)

Το σημερινό μενού μάς φέρνει όλους γύρω από το ίδιο τραπέζι, εκεί όπου οι γεύσεις, οι μυρωδιές και οι όμορφες στιγμές γίνονται η καλύτερη αφορμή για συντροφικότητα.