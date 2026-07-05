Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Κυριακή (5/7/2026)
Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Κυριακή (5/7/2026)
Το σημερινό μενού μάς φέρνει όλους γύρω από το ίδιο τραπέζι, εκεί όπου οι γεύσεις, οι μυρωδιές και οι όμορφες στιγμές γίνονται η καλύτερη αφορμή για συντροφικότητα.
Σήμερα, Κυριακή, απολαμβάνουμε αγαπημένες συνταγές που συνδυάζουν την παράδοση με τη φρεσκάδα της εποχής, δημιουργώντας ένα γευστικό ταξίδι γεμάτο χρώματα, αρώματα και σπιτική θαλπωρή.
Δείτε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Δείτε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα