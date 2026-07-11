Ξεχάστε την κατσαρόλα: Η μαρμελάδα φούρνου που γίνεται σχεδόν μόνη της
CANTINA
Μαρμελάδα μαρμελάδα φούρνου

Ξεχάστε την κατσαρόλα: Η μαρμελάδα φούρνου που γίνεται σχεδόν μόνη της

Ανακαλύψτε πώς να φτιάξετε μαρμελάδα φούρνου εύκολα, χωρίς ανακάτεμα. Συμβουλές για βερίκοκο, ροδάκινο, δαμάσκηνο, πεπόνι και καρπούζι.

Ξεχάστε την κατσαρόλα: Η μαρμελάδα φούρνου που γίνεται σχεδόν μόνη της
Η σπιτική μαρμελάδα δεν χρειάζεται απαραίτητα κατσαρόλα και ατελείωτο ανακάτεμα. Η μαρμελάδα φούρνου είναι μια εύκολη τεχνική που αξιοποιεί τα καλοκαιρινά φρούτα, χαρίζοντας πλούσια γεύση και υπέροχο άρωμα με ελάχιστο κόπο. Δείτε ποια φρούτα είναι ιδανικά, γιατί ο φούρνος κάνει τη διαφορά και τι πρέπει να προσέξετε για τέλειο αποτέλεσμα.

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