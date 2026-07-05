Σαλάτα με πλιγούρι και ψητά λαχανικά, σαν γεμιστά
Σαλάτα με πλιγούρι και ψητά λαχανικά, σαν γεμιστά
Το πλιγούρι πρωταγωνιστεί σε αυτή τη χορταστική σαλάτα, συνδυασμένο με ψητά λαχανικά και αρώματα που θυμίζουν τα αγαπημένα καλοκαιρινά γεμιστά.
Ένα δροσερό και γευστικό πιάτο, ιδανικό για το καθημερινό τραπέζι.
Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
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