Από το προζύμι στη ζύμωση ακριβείας: Πώς η ζύμωση διαμορφώνει το μέλλον των τροφίμων

Η ζύμωση είναι μία από τις αρχαιότερες τεχνολογίες της ανθρωπότητας, αλλά σήμερα βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της καινοτομίας στα τρόφιμα.