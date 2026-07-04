Από το προζύμι στη ζύμωση ακριβείας: Πώς η ζύμωση διαμορφώνει το μέλλον των τροφίμων
Από το προζύμι στη ζύμωση ακριβείας: Πώς η ζύμωση διαμορφώνει το μέλλον των τροφίμων
Η ζύμωση είναι μία από τις αρχαιότερες τεχνολογίες της ανθρωπότητας, αλλά σήμερα βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της καινοτομίας στα τρόφιμα.
Από το προζύμι, το κρασί και το τυρί μέχρι τις πρωτεΐνες που παράγονται σε βιοαντιδραστήρες, οι μικροοργανισμοί συνεχίζουν να μεταμορφώνουν όχι μόνο τις πρώτες ύλες, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο φανταζόμαστε το φαγητό του μέλλοντος.
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