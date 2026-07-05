Τορτίγιες με φαλάφελ, αγγουροσαλάτα και σος γιαουρτιού
Τορτίγιες με φαλάφελ, αγγουροσαλάτα και σος γιαουρτιού
Οι τορτίγιες με φαλάφελ αποτελούν μια συνταγή φτιαγμένη για να συντροφεύσει όλο το καλοκαίρι, όπως και αν ταξιδέψουμε: στο καράβι, στο αμάξι, στην παραλία, στο βουνό, στο πικ νικ
Διαδικασία
Βήμα 1
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C στις αντιστάσεις. Στραγγίζουμε καλά τα ρεβίθια και τα αλέθουμε στο μούλτι με το κρεμμύδι, το σκόρδο, τα μυρωδικά και τα μπαχαρικά μέχρι να έχουμε ένα χοντροαλεσμένο μείγμα. Προσθέτουμε το αλεύρι και το ελαιόλαδο, ανακατεύουμε και αφήνουμε το μείγμα στο ψυγείο για 30΄.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Βήμα 1
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C στις αντιστάσεις. Στραγγίζουμε καλά τα ρεβίθια και τα αλέθουμε στο μούλτι με το κρεμμύδι, το σκόρδο, τα μυρωδικά και τα μπαχαρικά μέχρι να έχουμε ένα χοντροαλεσμένο μείγμα. Προσθέτουμε το αλεύρι και το ελαιόλαδο, ανακατεύουμε και αφήνουμε το μείγμα στο ψυγείο για 30΄.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
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