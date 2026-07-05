Τορτίγιες με φαλάφελ, αγγουροσαλάτα και σος γιαουρτιού

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C στις αντιστάσεις. Στραγγίζουμε καλά τα ρεβίθια και τα αλέθουμε στο μούλτι με το κρεμμύδι, το σκόρδο, τα μυρωδικά και τα μπαχαρικά μέχρι να έχουμε ένα χοντροαλεσμένο μείγμα. Προσθέτουμε το αλεύρι και το ελαιόλαδο, ανακατεύουμε και αφήνουμε το μείγμα στο ψυγείο για 30΄.