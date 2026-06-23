Χρήστος Μεγάλου: Η Snappi επέλεξε τα Ιωάννινα αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής
CANTINA

Χρήστος Μεγάλου: Η Snappi επέλεξε τα Ιωάννινα αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής

Η παρέμβαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χρήστου Μεγάλου, στο 5o Cantina Academy στα Ιωάννινα

Χρήστος Μεγάλου: Η Snappi επέλεξε τα Ιωάννινα αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής

Η σύνδεση της γνώσης, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας μπορεί να αποτελέσει το επόμενο μεγάλο αναπτυξιακό πλεονέκτημα της Ηπείρου. Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα που ανέδειξε ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, κατά τη συζήτηση για τις επενδύσεις και την εξωστρέφεια στο 5ο Cantina Academy στα Ιωάννινα.

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