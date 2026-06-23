Πιερρακάκης στο Cantina Academy: Πάνω από 100.000 δανειολήπτες θα ωφεληθούν από τη νέα ρύθμιση για τον νόμο Κατσέλη
Πιερρακάκης στο Cantina Academy: Πάνω από 100.000 δανειολήπτες θα ωφεληθούν από τη νέα ρύθμιση για τον νόμο Κατσέλη
Η ομιλία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και προέδρου του Eurogroup, Κυριάκου Πιερρακάκη.
«Η απόφαση του Αρείου Πάγου για τον «νόμο Κατσέλη» θα ισχύσει για όλους», υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά την παρέμβασή του στο 5o Cantina Academy με κεντρικό θέμα: «Ήπειρος: Οι ρίζες και το μέλλον της αυθεντικότητας», το οποίο διοργανώνεται από το Πρώτο Θέμα και το Cantina στα Ιωάννινα, την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026.
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