«Λέσχη»: Η νέα εποχή του εστιατορίου του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη

Σαν κάποιος να τραβά αργά τα λευκά σεντόνια από τα έπιπλα ενός παλιού αρχοντικού που έμεινε για καιρό σιωπηλό, ένας από τους πιο εμβληματικούς χώρους της Θεσσαλονίκης ετοιμάζεται να επιστρέψει στη ζωή της πόλης. Το εστιατόριο του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού, ύστερα από μια μακρά περίοδο αδράνειας μετά το κλείσιμο του ιστορικού «Β.» στα τέλη του 2023, ετοιμάζεται να ανοίξει ξανά τις πόρτες του, μέσα από τη «Λέσχη», ένα νέο γαστρονομικό project που μοιάζει να φέρει εξαρχής κάτι περισσότερο από την προσδοκία ενός ακόμη opening.

, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες παρουσίες της σύγχρονης γαστρονομικής σκηνής της πόλης, καθώς επίσης οι Γιάννης Μπαλαφούτης, Βασίλης Σαΐτης και Γιάννης Φωτιάδης -η ομάδα πίσω από το Pelosof- οι οποίοι ενώνουν τις δυνάμεις τους με στόχο να δημιουργήσουν έναν χώρο υψηλών προδιαγραφών, αλλά ταυτόχρονα ζωντανό, οικείο και συνδεδεμένο με τον αστικό χαρακτήρα της Θεσσαλονίκης.



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Πίσω από το νέο εγχείρημα βρίσκονται ο βραβευμένος chef Στέφανος Σταμίδης , μία από τις πιο αναγνωρίσιμες παρουσίες της σύγχρονης γαστρονομικής σκηνής της πόλης, καθώς επίσης οι Γιάννης Μπαλαφούτης, Βασίλης Σαΐτης και Γιάννης Φωτιάδης -η ομάδα πίσω από το Pelosof- οι οποίοι ενώνουν τις δυνάμεις τους με στόχο να δημιουργήσουν έναν χώρο υψηλών προδιαγραφών, αλλά ταυτόχρονα ζωντανό, οικείο και συνδεδεμένο με τον αστικό χαρακτήρα της Θεσσαλονίκης.