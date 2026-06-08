Η νέα γαστρονομική εποχή του Porto Carras Grand Resort έχει την υπογραφή του Λευτέρη Λαζάρου
Η νέα γαστρονομική εποχή του Porto Carras Grand Resort έχει την υπογραφή του Λευτέρη Λαζάρου
Ο Λευτέρης Λαζάρου αναλαμβάνει το concept και το μενού του Cikado, φέρνοντας στο εμβληματικό resort της Χαλκιδικής τη δική του προσέγγιση στη σύγχρονη ελληνική θαλασσινή κουζίνα.
Ο Λευτέρης Λαζάρου αναλαμβάνει το concept και το μενού του Cikado, φέρνοντας στο εμβληματικό resort της Χαλκιδικής τη δική του προσέγγιση στη σύγχρονη ελληνική θαλασσινή κουζίνα.
Ο πρώτος Έλληνας chef που τιμήθηκε με αστέρι Michelin μεταφέρει στο Porto Carras Grand Resort μια φιλοσοφία βασισμένη στη φωτιά, το μοίρασμα και την καθαρή γεύση, με επίκεντρο το ελληνικό τραπέζι και τη μεσογειακή πρώτη ύλη.
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