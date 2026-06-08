ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στα Πεύκα Θεσσαλονίκης, επιχειρούν αεροσκάφη και ελικόπτερο

Η νέα γαστρονομική εποχή του Porto Carras Grand Resort έχει την υπογραφή του Λευτέρη Λαζάρου
CANTINA

Η νέα γαστρονομική εποχή του Porto Carras Grand Resort έχει την υπογραφή του Λευτέρη Λαζάρου

Ο Λευτέρης Λαζάρου αναλαμβάνει το concept και το μενού του Cikado, φέρνοντας στο εμβληματικό resort της Χαλκιδικής τη δική του προσέγγιση στη σύγχρονη ελληνική θαλασσινή κουζίνα.

Η νέα γαστρονομική εποχή του Porto Carras Grand Resort έχει την υπογραφή του Λευτέρη Λαζάρου
Ο πρώτος Έλληνας chef που τιμήθηκε με αστέρι Michelin μεταφέρει στο Porto Carras Grand Resort μια φιλοσοφία βασισμένη στη φωτιά, το μοίρασμα και την καθαρή γεύση, με επίκεντρο το ελληνικό τραπέζι και τη μεσογειακή πρώτη ύλη.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης