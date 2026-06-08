Η νέα γαστρονομική εποχή του Porto Carras Grand Resort έχει την υπογραφή του Λευτέρη Λαζάρου

Ο Λευτέρης Λαζάρου αναλαμβάνει το concept και το μενού του Cikado, φέρνοντας στο εμβληματικό resort της Χαλκιδικής τη δική του προσέγγιση στη σύγχρονη ελληνική θαλασσινή κουζίνα.