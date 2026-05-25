Γιατί οι ντομάτες δεν μπαίνουν ποτέ δίπλα στις πατάτες;

Οι ντομάτες και οι πατάτες μπορεί να βρίσκονται σχεδόν σε κάθε ελληνική κουζίνα, όμως δεν πρέπει να αποθηκεύονται μαζί. Οι ώριμες ντομάτες εκπέμπουν αιθυλένιο, ένα φυσικό αέριο που επιταχύνει την ωρίμανση και μπορεί να κάνει τις πατάτες να φυτρώσουν, να μαλακώσουν ή να χαλάσουν πιο γρήγορα. Ειδικά το καλοκαίρι, όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, αυτό το «λάθος του πάγκου» γίνεται ακόμα πιο έντονο.



