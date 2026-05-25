Γιατί οι ντομάτες δεν μπαίνουν ποτέ δίπλα στις πατάτες;
Γιατί οι ντομάτες δεν μπαίνουν ποτέ δίπλα στις πατάτες;
Γιατί οι ντομάτες μπορούν να κάνουν τις πατάτες να φυτρώσουν ή να χαλάσουν πιο γρήγορα. Δείτε πώς αποθηκεύονται σωστά.
Οι ντομάτες και οι πατάτες μπορεί να βρίσκονται σχεδόν σε κάθε ελληνική κουζίνα, όμως δεν πρέπει να αποθηκεύονται μαζί. Οι ώριμες ντομάτες εκπέμπουν αιθυλένιο, ένα φυσικό αέριο που επιταχύνει την ωρίμανση και μπορεί να κάνει τις πατάτες να φυτρώσουν, να μαλακώσουν ή να χαλάσουν πιο γρήγορα. Ειδικά το καλοκαίρι, όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, αυτό το «λάθος του πάγκου» γίνεται ακόμα πιο έντονο.
Διαβάστε περισσότερα στo cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα