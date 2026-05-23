Το νέο βραδινό: 80 συνταγές για το πιο απολαυστικό γεύμα

Το βραδινό έχει αλλάξει. Δεν είναι πια το «κάτι πρόχειρο» πριν κλείσει η ημέρα, ούτε ένα τραπέζι που στήνεται μηχανικά από συνήθεια. Είναι το γεύμα που περιμένουμε περισσότερο. Εκείνο που χωρά την πείνα της ημέρας, την ανάγκη για χαλάρωση, την παρέα, την ευκολία αλλά και την απόλαυση. Στο νέο τεύχος του Cantina, που κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με το Θέμα, αφιερώνουμε 80 συνταγές στο νέο βραδινό τραπέζι.

Σε εκείνα τα πιάτα που θέλουμε πραγματικά να φάμε στο τέλος της ημέρας: χορταστικά αλλά όχι βαριά, γρήγορα αλλά όχι πρόχειρα, οικεία αλλά πάντα απολαυστικά. Από μακαρονάδες και ομελέτες μέχρι μπολ, σνακ, μαγειρευτά, γλυκά και πιάτα για παρέα, το τεύχος στήνει έναν ολόκληρο χάρτη του σύγχρονου βραδινού. Ντοματόρυζο με γαρίδες, μοσχαρίσια μπριζόλα με πέστο λεμόνι και κάππαρη, quesadillas με κοτόπουλο και τυρί, λουκάνικα με πιπεριές και πατάτες, παπαρδέλες με λαβράκι πικάντικο, ομελέτες σε κάθε πιθανή εκδοχή, αλλά και δεκάδες "bowl meals" που φτιάχνονται με υλικά από το ψυγείο και το ντουλάπι.



Δείτε περισσότερα στο Cantina.protothema.gr