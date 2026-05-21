Η «γουρνοπούλα» της Μεσσηνίας: Το πατροπαράδοτο ψητό και το έθιμο της Αναλήψεως

Στη Μεσσηνία, η «γουρνοπούλα», όπως απολαμβάνουν να λένε οι ντόπιοι τη γουρουνοπούλα, συνδέεται με τη μνήμη της περιοχής, τα πανηγύρια, τους πάγκους μπροστά στα κρεοπωλεία, τις μετακινήσεις προς τα χωριά, τις στάσεις στην εθνική οδό, την εικόνα της σούβλας που γυρίζει όλη τη νύχτα αργά. Από την Καλαμάτα μέχρι την Κορώνη, την Πύλο και τους Γαργαλιάνους, η «γουρνοπούλα» έχει εξελιχθεί σε τοπικό σημείο αναφοράς, τόσο έντονα ώστε πολλοί τη συνδέουν αυτόματα με τη Μεσσηνία, περισσότερο απ’ ό,τι με οποιαδήποτε άλλη περιοχή της Ελλάδας. Ακόμα και όταν μιλάμε για τη «μπουζοπούλα», όπως λέει ο λαός τη γουρουνοπούλα στη Λακωνία.

