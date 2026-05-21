Η «γουρνοπούλα» της Μεσσηνίας: Το πατροπαράδοτο ψητό και το έθιμο της Αναλήψεως
Η εικόνα με τους ψήστες να κόβουν τραγανές μερίδες πάνω σε ξύλα κοπής και τις ουρές έξω από τα μαγαζιά παραμένει σταθερό κομμάτι της ημέρας.
Στη Μεσσηνία, η «γουρνοπούλα», όπως απολαμβάνουν να λένε οι ντόπιοι τη γουρουνοπούλα, συνδέεται με τη μνήμη της περιοχής, τα πανηγύρια, τους πάγκους μπροστά στα κρεοπωλεία, τις μετακινήσεις προς τα χωριά, τις στάσεις στην εθνική οδό, την εικόνα της σούβλας που γυρίζει όλη τη νύχτα αργά. Από την Καλαμάτα μέχρι την Κορώνη, την Πύλο και τους Γαργαλιάνους, η «γουρνοπούλα» έχει εξελιχθεί σε τοπικό σημείο αναφοράς, τόσο έντονα ώστε πολλοί τη συνδέουν αυτόματα με τη Μεσσηνία, περισσότερο απ’ ό,τι με οποιαδήποτε άλλη περιοχή της Ελλάδας. Ακόμα και όταν μιλάμε για τη «μπουζοπούλα», όπως λέει ο λαός τη γουρουνοπούλα στη Λακωνία.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr