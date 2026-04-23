Σφουγγάτο: 8 τρόποι να το φτιάξουμε – Από το πιο απλό μέχρι το πιο πλούσιο

Απλό, αφράτο και ευέλικτο, το σφουγγάτο είναι από τα πιο χαρακτηριστικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Από κλασικές εκδοχές με κολοκυθάκια μέχρι πιο πλούσιες με κιμά ή στάκα, συγκεντρώνουμε 8 διαφορετικές συνταγές για να το φτιάξουμε εύκολα, με υλικά που ήδη έχουμε στην κουζίνα μας.

Τι είναι το σφουγγάτο;

Το σφουγγάτο είναι ένα παραδοσιακό ελληνικό φαγητό με βάση τα αυγά, που μοιάζει με ομελέτα αλλά εμπλουτίζεται με λαχανικά, τυριά ή κρέας. Μπορεί να γίνει στο τηγάνι ή στον φούρνο και αλλάζει μορφή από περιοχή σε περιοχή.

Σε αυτή τη συλλογή συγκεντρώνουμε 8 διαφορετικές συνταγές για σφουγγάτο, από τις πιο παραδοσιακές μέχρι πιο «γεμάτες» εκδοχές, για να δούμε πώς ένα τόσο απλό φαγητό μπορεί να μεταμορφώνεται και να προσαρμόζεται σε κάθε κουζίνα.



