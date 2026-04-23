Άγιος Γεώργιος: Αρνί στο καζάνι και σφουγγάτο στο τηγάνι - Τα φαγητά της ημέρας σε όλη την Ελλάδα

Στις 23 Απριλίου, την ημέρα που γιορτάζει ο Άγιος Γεώργιος, σε πολλά χωριά της Ελλάδας η μέρα ξεκινά πριν καλά-καλά φωτίσει ο ήλιος. Το κρέας έχει ήδη μπει στα καζάνια και στους ξυλόφουρνους, οι αυλές ανοίγουν και ο κόσμος αρχίζει να συγκεντρώνεται γύρω από το φαγητό. Ο Άγιος Γεώργιος συνδέεται με την έναρξη μιας νέας περιόδου στην ύπαιθρο, όπου η παραγωγή και η καθημερινότητα αλλάζουν ρυθμό.

Δεν είναι μια γιορτή που περιορίζεται στην εκκλησία. Η ημέρα συνοδεύεται από πανηγύρια, κοινά μαγειρέματα και έθιμα που συνδέονται άμεσα με τη γη. Τα φαγητά της ημέρας, από το κουρμπάνι μέχρι το σφουγγάτο, δείχνουν πώς η κοινότητα οργανώνει τη ζωή της γύρω από την εποχικότητα και το φαγητό.



