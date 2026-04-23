Άγιος Γεώργιος: Αρνί στο καζάνι και σφουγγάτο στο τηγάνι - Τα φαγητά της ημέρας σε όλη την Ελλάδα
Από το αρνί στο καζάνι μέχρι το σφουγγάτο στο τηγάνι, τα φαγητά του Αγίου Γεωργίου αποκαλύπτουν τα έθιμα της ημέρας
Στις 23 Απριλίου, την ημέρα που γιορτάζει ο Άγιος Γεώργιος, σε πολλά χωριά της Ελλάδας η μέρα ξεκινά πριν καλά-καλά φωτίσει ο ήλιος. Το κρέας έχει ήδη μπει στα καζάνια και στους ξυλόφουρνους, οι αυλές ανοίγουν και ο κόσμος αρχίζει να συγκεντρώνεται γύρω από το φαγητό. Ο Άγιος Γεώργιος συνδέεται με την έναρξη μιας νέας περιόδου στην ύπαιθρο, όπου η παραγωγή και η καθημερινότητα αλλάζουν ρυθμό.
Δεν είναι μια γιορτή που περιορίζεται στην εκκλησία. Η ημέρα συνοδεύεται από πανηγύρια, κοινά μαγειρέματα και έθιμα που συνδέονται άμεσα με τη γη. Τα φαγητά της ημέρας, από το κουρμπάνι μέχρι το σφουγγάτο, δείχνουν πώς η κοινότητα οργανώνει τη ζωή της γύρω από την εποχικότητα και το φαγητό.
