Αλέξανδρος Κατσιώτης: «Η γαστρονομία στην Ελλάδα πάσχει από έλλειψη τοπικών πρώτων υλών»

«Η γαστρονομία στην Ελλάδα πάσχει από έλλειψη τοπικών πρώτων υλών» ανέφερε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ, Αλέξανδρος Κατσιώτης, κατά την ομιλία του στο πάνελ με αντικείμενο «Η πρωτογενής παραγωγή και οι εξαγωγές τροφίμων, η δύναμη της Κεντρικής Μακεδονίας» στο πλαίσιο του 4ου Cantina Academy, που διοργανώνεται από το Πρώτο Θέμα και το Cantina σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με κεντρικό θέμα «Παράδοση, Ταυτότητα, Βιωσιμότητα: Η Θεσσαλονίκη ως ευρωπαϊκός γαστρονομικός προορισμός».
