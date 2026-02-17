Αλέξανδρος Κατσιώτης: «Η γαστρονομία στην Ελλάδα πάσχει από έλλειψη τοπικών πρώτων υλών»
CANTINA
4ο Cantina Academy cantina academy

Αλέξανδρος Κατσιώτης: «Η γαστρονομία στην Ελλάδα πάσχει από έλλειψη τοπικών πρώτων υλών»

«Η γαστρονομία στην Ελλάδα πάσχει από έλλειψη τοπικών πρώτων υλών» ανέφερε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ, Αλέξανδρος Κατσιώτης

Αλέξανδρος Κατσιώτης: «Η γαστρονομία στην Ελλάδα πάσχει από έλλειψη τοπικών πρώτων υλών»
«Η γαστρονομία στην Ελλάδα πάσχει από έλλειψη τοπικών πρώτων υλών» ανέφερε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ, Αλέξανδρος Κατσιώτης, κατά την ομιλία του στο πάνελ με αντικείμενο «Η πρωτογενής παραγωγή και οι εξαγωγές τροφίμων, η δύναμη της Κεντρικής Μακεδονίας» στο πλαίσιο του 4ου Cantina Academy, που διοργανώνεται από το Πρώτο Θέμα και το Cantina σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με κεντρικό θέμα «Παράδοση, Ταυτότητα, Βιωσιμότητα: Η Θεσσαλονίκη ως ευρωπαϊκός γαστρονομικός προορισμός».

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης