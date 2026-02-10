Το 4ο Cantina Academy στη Θεσσαλονίκη: Το πρόγραμμα και οι ομιλητές

4o Cantina Academy - Την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2025, η καρδιά της ελληνικής αγροδιατροφής θα χτυπήσει δυνατά στη Θεσσαλονίκη, μέσα από ένα συνέδριο αφιερωμένο στο μέλλον της τροφής και της γαστρονομίας.

Με κεντρικό θέμα «Παράδοση, Ταυτότητα, Βιωσιμότητα: Η Θεσσαλονίκη ως ευρωπαϊκός γαστρονομικός προορισμός», το 4ο Cantina Academy, που διοργανώνεται από το Πρώτο Θέμα και το Cantina Magazine σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, συγκεντρώνει κορυφαίους εκπροσώπους από τον αγροδιατροφικό τομέα, τη γαστρονομία, την πολιτική και την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Σε ένα πρόγραμμα γεμάτο ουσία, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν σημαντικές ομιλίες, να παρακολουθήσουν θεματικά πάνελ και να γνωρίσουν τους ανθρώπους που διαμορφώνουν τη νέα αγροδιατροφική στρατηγική της χώρας.

4o CANTINA ACADEMY

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΡΙΤΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ - ΑΙΘΟΥΣΑ: ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΡΙΑΔΗΣ

Το πρόγραμμα του 4ου Cantina Academy

09:15 Έναρξη – Χαιρετισμοί

09:20 Συντονισμός: Νανά Δαρειώτη, Διευθύντρια Σύνταξης Περιοδικό Cantina

09:30 Σοφία Ζαχαράκη, Υπουργός Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

09:40 Δημήτρης Γαλαμάτης, Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης

09:50 Αθηνά Αθανασιάδου - Αηδονά, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας

10:00 Η Κ. Μακεδονία ως πυλώνας παραγωγικής και γαστρονομικής ταυτότητας

– Θανάσης Κοντογεώργης, Υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ

– Άννα Διαμαντοπούλου, Πρόεδρος Δικτύου- πρ.Επίτροπος ΕΕ-πρ.Υπουργός- Υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού ΠΑΣΟΚ

– Λουκία Σαράντη, Πρόεδρος ΣΒΕ

Συντονιστής: Μπάμπης Κούτρας, Διευθυντής ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

10:30 Ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης του αγροτικού τομέα

Μιλτιάδης Νεκτάριος, ομότιμος καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

10:40 Η πρωτογενής παραγωγή και οι εξαγωγές τροφίμων, η δύναμη της Κ. Μακεδονίας

– Αλέξανδρος Κατσιώτης, Πρόεδρος ΕΛΓΕΚΑ

– Μαίρη Χατζάκου, Πρόεδρος Γαλακτοβιομηχανίας ΜΕΒΓΑΛ

– Μιχάλης Χαμαλέλλης, CEO εταιρείας Μπάρμπα Στάθης

Συντονιστής: Στέλιος Μορφίδης, Δημοσιογράφος ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

11:10 Ένα πανεπιστήμιο για την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια της γαστρονομίας

Pedro Cueva Rodríguez, Head of Territorial Development at GOe Tech Center, Basque Culinary Center (BCC), San Sebastian, Ισπανία

11:20 Η γαστρονομία στην εκπαίδευση, ως εργαλείο πολιτισμού και εξαγωγική δύναμη

– Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου, καθηγήτρια, Διευθύντρια Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη» ΑΠΘ

– Κική Ζηνοβιάδου, Κοσμήτορας, Perrotis College of the American Farm School

– Ανέστης Αναστασίου, Assistant Professor, Coordinator Hospitality & Tourism American College of Thessaloniki

Συντονίστρια: Γεωργία Σαδανά, Δημοσιογράφος ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

11:50 Καλλιεργώντας τη νέα γενιά: Εκπαίδευση, γεωργία και γαστρονομία στην Ελλάδα

Cobi Bitton, Ecosystem Builder, Connector Cross-Border Growth & Partnerships expert

12:00 Τα ΠΟΠ και ΠΓΕ κρασιά της Κ. Μακεδονίας ως μοχλός ανάπτυξης και εξέλιξης

– Στέλιος Κεχρής, Οινοποιείο Κεχρή

– Αργύρης Γεροβασιλείου, Κτήμα Γεροβασιλείου

– Χλόη Χατζηβαρύτη, Κτήμα Χατζηβαρύτη

Συντονίστρια: Μαρία Νέτσικα, Οινολόγος, Χάρτης των Γεύσεων, Wine Plus

12:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

12:45 Από την ανάδειξη της τοπικής γεύσης στη δημιουργία ενός εθνικού hub γαστρονομίας

Βασιλική Αδαμίδου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων & Βιωσιμότητας, Lidl Ελλάς

12:55 Η γαστρονομία της Θεσσαλονίκης: ένα πολυπολιτισμικό και εκρηκτικό μωσαϊκό

– Γιάννης Λουκάκης, chef-patron Μούργα, +Τροφή, Άκρα, Πλυτά

– Αστέριος Σούσουρας, chef-patron Trizoni σε Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη

Συντονίστρια: Ηλένα Κρητικού, Διευθύντρια Σύνταξης cantinamag.gr

13:15 Προστασία σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα: Από την κληρονομιά της ελιάς στις αναδυόμενες απειλές για τις καρποφόρες καλλιέργειες

Teresa Garcia Lopez, Ερευνήτρια, Διεθνής Τράπεζα Γενετικού Υλικού Ελιάς και Διεθνές Κέντρο Δοκιμών Ποικιλιών Ελιάς, University of Córdoba, Ισπανία

13:25 Green Academy: εκπαιδεύοντας τους νέους σε πράσινα και σύγχρονα επαγγέλματα

Γιάννης Γεωργακέλλος, Διευθυντής Επικοινωνίας & Εταιρικών Σχέσεων, Αθηναϊκή Ζυθοποιία

13:35 ΚΑΠ και ευκαιρίες ανάπτυξης για τους νέους αγρότες

Elisabeth Werner, Ε.Ε., Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (AGRI)

13:45 Προϊόντα της παράδοσης και της καινοτομίας: παραγωγοί και παραγωγή

– Ζέλιος Μπόρας, Φάρμα Μπόρας, βουβάλια Κερκίνης

– Ζήσης Μανώσης, Zeus Kiwi, Πιερία

– Ζήσης Βαβαλίδης, Διευθυντής Παραγωγής, Τομάτα Γκρέκα

– Αλκιβιάδης Αλεξάνδρου, Τράπεζα Αγροτική, Πειραιώς

– Βαγγέλης Ζαχαρής, B2B Director, Protergia

Συντονίστρια: Γιάννα Μπαλαφούτη, Δημοσιογράφος Cantinamag.gr

14:15 Λήξη

Μεγάλοι Χορηγοί

COSMOTE TELEKOM

Piraeus

Protergia

Αθηναϊκή Ζυθοποιία

Χορηγοί

ΕΛΓΕΚΑ

Lidl Ελλάς

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ»

Υποστηρικτές

ΚΟΡΕ

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ

Με τη συνεργασία

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας



