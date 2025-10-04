Overnight Oats Dubai Chocolate – H viral γλυκιά γεύση της χρονιάς γίνεται πρωτεϊνούχο πρωινό
Overnight Oats Dubai Chocolate – H viral γλυκιά γεύση της χρονιάς γίνεται πρωτεϊνούχο πρωινό
Αν το πρωινό και το επιδόρπιο έκαναν παιδί, θα ήταν αυτά τα πλούσια σε πρωτεΐνη Dubai Chocolate Overnight Oats.
Πρόκειται για πλούσια σοκολατένια oats, στρωμένα με τραγανό κανταΐφι, κρεμώδη κρέμα φιστικιού και μια γενναιόδωρη δόση λιωμένης σοκολάτας.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα