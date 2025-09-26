To «Όλυμπος Νάουσα» ταξιδεύει στην Αθήνα: μια βραδιά υψηλής γαστρονομίας στο One & Only Aesthesis
Το πολυτελές resort One&Only Aesthesis, θα φιλοξενήσει στο ORA by Ettore Botrini μια ξεχωριστή εμπειρία fine dining
Το ιστορικό εστιατόριο «Όλυμπος Νάουσα» από τη Θεσσαλονίκη κατεβαίνει στην Αθήνα για μία μόνο βραδιά, με στόχο να συστήσει στο κοινό της πρωτεύουσας τη γαστρονομική κληρονομιά της Βόρειας Ελλάδας. Στις 2 Οκτωβρίου 2025, το πολυτελές resort One&Only Aesthesis, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, θα φιλοξενήσει στο ORA by Ettore Botrini μια ξεχωριστή εμπειρία fine dining, όπου η αυθεντική κουζίνα της Θεσσαλονίκης θα συναντήσει την υψηλή γαστρονομία και τρεις από τους κορυφαίους Έλληνες οινοποιούς.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
