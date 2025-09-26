To «Όλυμπος Νάουσα» ταξιδεύει στην Αθήνα: μια βραδιά υψηλής γαστρονομίας στο One & Only Aesthesis
CANTINA

To «Όλυμπος Νάουσα» ταξιδεύει στην Αθήνα: μια βραδιά υψηλής γαστρονομίας στο One & Only Aesthesis

Το πολυτελές resort One&Only Aesthesis, θα φιλοξενήσει στο ORA by Ettore Botrini μια ξεχωριστή εμπειρία fine dining

To «Όλυμπος Νάουσα» ταξιδεύει στην Αθήνα: μια βραδιά υψηλής γαστρονομίας στο One & Only Aesthesis
Το ιστορικό εστιατόριο «Όλυμπος Νάουσα» από τη Θεσσαλονίκη κατεβαίνει στην Αθήνα για μία μόνο βραδιά, με στόχο να συστήσει στο κοινό της πρωτεύουσας τη γαστρονομική κληρονομιά της Βόρειας Ελλάδας. Στις 2 Οκτωβρίου 2025, το πολυτελές resort One&Only Aesthesis, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, θα φιλοξενήσει στο ORA by Ettore Botrini μια ξεχωριστή εμπειρία fine dining, όπου η αυθεντική κουζίνα της Θεσσαλονίκης θα συναντήσει την υψηλή γαστρονομία και τρεις από τους κορυφαίους Έλληνες οινοποιούς.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης