«Δύο από τα τέσσερα σημάδια έχουν βγει»: Έγραψε βιβλίο πριν 12 χρόνια για το τέλος του κόσμου και επαληθεύεται

Συνταξιούχος μηχανικός αεροδιαστημικής υποστηρίζει πως ο πόλεμος με το Ιράν και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ σηματοδοτούν το δεύτερο από τα τέσσερα γεγονότα που περιέγραψε σε βιβλίο του το 2014 για το τέλος του κόσμου