Μια κουβέντα με κάποιον όσο περιμένουμε στην ουρά του σούπερ μάρκετ, λίγα φιλικά λόγια με τον σερβιτόρο που μας εξυπηρετεί ή μια αυθόρμητη συζήτηση με τον συνεπιβάτη μας στα μέσα μαζικής μεταφοράς μπορεί να προσφέρει πολύ περισσότερα απ' όσα φανταζόμαστε. Όσοι επιλέγουν να αξιοποιούν αυτές τις μικρές καθημερινές ευκαιρίες για επικοινωνία δεν είναι απαραίτητα αδιάκριτοι ή παρεμβατικοί. Αντίθετα, ενδέχεται να απολαμβάνουν καλύτερη συναισθηματική ευεξία.Η ερευνήτρια Gillian Sandstrom έχει μελετήσει εκτενώς το συγκεκριμένο φαινόμενο, επισημαίνοντας ότι η επικοινωνία με ανθρώπους που γνωρίζουμε ελάχιστα μπορεί να βελτιώσει τη διάθεσή μας και να ενισχύσει το αίσθημα ότι ανήκουμε σε ένα ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους πολλοί διστάζουν να ξεκινήσουν μια συζήτηση είναι ο φόβος της απόρριψης. Η Sandstrom χρησιμοποιεί τον όρο liking gap (χάσμα συμπάθειας), περιγράφοντας την τάση των ανθρώπων να υποτιμούν το πόσο ευχάριστη μπορεί τελικά να αποδειχθεί μια συνομιλία.