Το πρωινό ξύπνημα αποτελεί για πολλούς μια δύσκολη καθημερινή δοκιμασία, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, όταν το κρεβάτι μοιάζει πιο δελεαστικό από ποτέ. Ωστόσο, σύμφωνα με έναν ειδικό στην επιστήμη της ευτυχίας, το να σηκώνεται κανείς νωρίς μπορεί να έχει θετική επίδραση στη διάθεσή του, αλλά και στην παραγωγικότητά του.Ο Άρθουρ Μπρουκς, κοινωνικός επιστήμονας με ειδίκευση στην ευτυχία και την ηγεσία, μίλησε για τη σημασία αυτής της συνήθειας σε συνέντευξή του στο Fox News Digital, αλλά και στο podcast του Τιμ Φέρις. Όπως αποκάλυψε, ο ίδιος ξυπνά καθημερινά στις 4:30 το πρωί:«Ξυπνάω κάθε πρωί στις 4:30, όχι επειδή μου αρέσει, αλλά επειδή είναι η πρώτη νίκη της ημέρας», ανέφερε χαρακτηριστικά.