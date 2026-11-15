Έπιασαν τόνο 338 κιλών στη Βόρεια Θάλασσα έπειτα από 60 χρόνια: Η 18χρονη που συμμετείχε στην ιστορική ψαριά

Ένα εντυπωσιακό ψάρι μήκους 2,80 μέτρων πιάστηκε στα ανοιχτά της Αγγλίας, ενώ λίγες ημέρες αργότερα το ίδιο πλήρωμα κατάφερε να αλιεύσει ακόμη έναν τόνο βάρους άνω των 300 κιλών