Έπιασαν τόνο 338 κιλών στη Βόρεια Θάλασσα έπειτα από 60 χρόνια: Η 18χρονη που συμμετείχε στην ιστορική ψαριά
Έπιασαν τόνο 338 κιλών στη Βόρεια Θάλασσα έπειτα από 60 χρόνια: Η 18χρονη που συμμετείχε στην ιστορική ψαριά
Ένα εντυπωσιακό ψάρι μήκους 2,80 μέτρων πιάστηκε στα ανοιχτά της Αγγλίας, ενώ λίγες ημέρες αργότερα το ίδιο πλήρωμα κατάφερε να αλιεύσει ακόμη έναν τόνο βάρους άνω των 300 κιλών
Μια σπάνια ψαριά καταγράφηκε στη Βόρεια Θάλασσα, όταν ένα αλιευτικό πλήρωμα έπιασε έναν τεράστιο ερυθρό τόνο, βάρους 338 κιλών και μήκους 2,80 μέτρων. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Αύγουστο, στα ανοιχτά του Γουίτμπι, στις ακτές του Γιορκσάιρ στην Αγγλία, σε μια περιοχή όπου είχαν περάσει περίπου έξι δεκαετίες από τότε που καταγράφηκε ψάρι αντίστοιχου μεγέθους.
Στην ψαριά συμμετείχε και η 18χρονη Ada Peake, η οποία μαθαίνει το επάγγελμα του ψαρά. Το πλήρωμα του σκάφους Dominator A κατάφερε να ανεβάσει στο σκάφος τον εντυπωσιακό τόνο, ενώ λίγες ημέρες αργότερα επέστρεψε με ακόμη μία εξίσου σημαντική επιτυχία, καθώς έπιασε δεύτερο ερυθρό τόνο που ξεπερνούσε τα 300 κιλά.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr/
Στην ψαριά συμμετείχε και η 18χρονη Ada Peake, η οποία μαθαίνει το επάγγελμα του ψαρά. Το πλήρωμα του σκάφους Dominator A κατάφερε να ανεβάσει στο σκάφος τον εντυπωσιακό τόνο, ενώ λίγες ημέρες αργότερα επέστρεψε με ακόμη μία εξίσου σημαντική επιτυχία, καθώς έπιασε δεύτερο ερυθρό τόνο που ξεπερνούσε τα 300 κιλά.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr/
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