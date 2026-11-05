Γείτονας ζητά αποζημίωση 3.540€ για 250 καρότσια με φύλλα που μαζεύει ετησίως: Απίστευτη διαμάχη στη Γερμανία

Διαμάχη για τα πεσμένα φύλλα έχει ξεσπάσει στη Γερμανία, με έναν ιδιοκτήτη να διεκδικεί αποζημίωση για τις ώρες που δαπανά καθαρίζοντας τον κήπο και τις υδρορροές του