Γείτονας ζητά αποζημίωση 3.540€ για 250 καρότσια με φύλλα που μαζεύει ετησίως: Απίστευτη διαμάχη στη Γερμανία
Γείτονας ζητά αποζημίωση 3.540€ για 250 καρότσια με φύλλα που μαζεύει ετησίως: Απίστευτη διαμάχη στη Γερμανία
Διαμάχη για τα πεσμένα φύλλα έχει ξεσπάσει στη Γερμανία, με έναν ιδιοκτήτη να διεκδικεί αποζημίωση για τις ώρες που δαπανά καθαρίζοντας τον κήπο και τις υδρορροές του
Μια ασυνήθιστη διαμάχη μεταξύ γειτόνων έχει ξεσπάσει στη Γερμανία, με έναν άνδρα να διεκδικεί ετήσια αποζημίωση 3.540 ευρώ από τον ιδιοκτήτη γειτονικού οικοπέδου λόγω των φύλλων και των βελανιδιών που πέφτουν στην αυλή του από τις μεγάλες βελανιδιές της διπλανής ιδιοκτησίας.
Ο άνδρας υποστηρίζει ότι κάθε χρόνο αναγκάζεται να συγκεντρώνει περίπου 250 καρότσια με φύλλα, καθώς τα δέντρα βρίσκονται, όπως ισχυρίζεται, σε μικρότερη από την προβλεπόμενη απόσταση από το όριο της ιδιοκτησίας του.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Ο άνδρας υποστηρίζει ότι κάθε χρόνο αναγκάζεται να συγκεντρώνει περίπου 250 καρότσια με φύλλα, καθώς τα δέντρα βρίσκονται, όπως ισχυρίζεται, σε μικρότερη από την προβλεπόμενη απόσταση από το όριο της ιδιοκτησίας του.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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