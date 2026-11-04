«Υποθαλάσσιο τείχος» δημιουργεί η Greenpeace για να σταματήσει τις μηχανότρατες στη Βόρεια Θάλασσα
«Υποθαλάσσιο τείχος» δημιουργεί η Greenpeace για να σταματήσει τις μηχανότρατες στη Βόρεια Θάλασσα
Ακτιβιστές της Greenpeace δημιούργησαν ένα υποθαλάσσιο «τείχος» από βράχους στα ανοικτά της Αγγλίας, επιχειρώντας να εμποδίσουν τη βιομηχανική αλιεία και να προστατεύσουν τη θαλάσσια ζωή
Μια ασυνήθιστη παρέμβαση για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος πραγματοποίησε η Greenpeace στη Βόρεια Θάλασσα, ρίχνοντας τεράστιους ογκόλιθους στον βυθό, με στόχο να εμποδίσει τη δραστηριότητα των βιομηχανικών αλιευτικών σκαφών.
Οι ακτιβιστές τοποθέτησαν τους βράχους στη Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή της Νότιας Βόρειας Θάλασσας, στα ανατολικά παράλια της Αγγλίας. Δημιούργησαν έτσι ένα υποθαλάσσιο εμπόδιο, το οποίο, σύμφωνα με την περιβαλλοντική οργάνωση, αποκλείει την αλιεία με μηχανότρατες βυθού σε έκταση 116 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Οι ογκόλιθοι, που τοποθετήθηκαν μέσα σε δύο ημέρες από το πλήρωμα του πλοίου Arctic Sunrise, ζυγίζουν έως και δύο τόνους ο καθένας. Σκοπός είναι να εμποδίζουν τα αλιευτικά σκάφη να σέρνουν τα βαριά δίχτυα τους στον πυθμένα της θάλασσας.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Οι ακτιβιστές τοποθέτησαν τους βράχους στη Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή της Νότιας Βόρειας Θάλασσας, στα ανατολικά παράλια της Αγγλίας. Δημιούργησαν έτσι ένα υποθαλάσσιο εμπόδιο, το οποίο, σύμφωνα με την περιβαλλοντική οργάνωση, αποκλείει την αλιεία με μηχανότρατες βυθού σε έκταση 116 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Οι ογκόλιθοι, που τοποθετήθηκαν μέσα σε δύο ημέρες από το πλήρωμα του πλοίου Arctic Sunrise, ζυγίζουν έως και δύο τόνους ο καθένας. Σκοπός είναι να εμποδίζουν τα αλιευτικά σκάφη να σέρνουν τα βαριά δίχτυα τους στον πυθμένα της θάλασσας.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
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