«Υποθαλάσσιο τείχος» δημιουργεί η Greenpeace για να σταματήσει τις μηχανότρατες στη Βόρεια Θάλασσα

Ακτιβιστές της Greenpeace δημιούργησαν ένα υποθαλάσσιο «τείχος» από βράχους στα ανοικτά της Αγγλίας, επιχειρώντας να εμποδίσουν τη βιομηχανική αλιεία και να προστατεύσουν τη θαλάσσια ζωή