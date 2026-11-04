Νέα σύγχρονη φοιτητική εστία απέκτησε η Τρίπολη και το Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου
ΕΛΛΑΔΑ
Σοφία Ζαχαράκη Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τρίπολη Φοιτητική εστία

Νέα σύγχρονη φοιτητική εστία απέκτησε η Τρίπολη και το Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου

Η νέα εστία θα φιλοξενεί 96 φοιτητές - «Εύχομαι τα δωμάτια της νέας εστίας να γεμίσουν με βιβλία, γέλια, φιλίες και όμορφες αναμνήσεις», αναφέρει σε ανάρτησή της η Σοφία Ζαχαράκη

Νέα σύγχρονη φοιτητική εστία απέκτησε η Τρίπολη και το Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου
Μια νέα, σύγχρονη φοιτητική εστία, που θα φιλοξενεί 96 φοιτητές και φοιτήτριες, απέκτησε η Τρίπολη, ενισχύοντας σημαντικά τις υποδομές στέγασης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η νέα εστία, που βρίσκεται δίπλα στις πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις, εγκαινιάστηκε με χρηματοδότηση ύψους 2,48 εκατ. ευρώ, αυξάνοντας τις συνολικά διαθέσιμες θέσεις φοιτητικής στέγασης του ιδρύματος σε 426.

Σε ανάρτησή της, η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, αναφέρθηκε στη σημασία του έργου, τονίζοντας ότι στόχος είναι κάθε νέος και νέα να μπορεί να ακολουθεί τις σπουδές που επιθυμεί, χωρίς το πρόβλημα της στέγασης να αποτελεί εμπόδιο. Παράλληλα, ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση της νέας εστίας, ενώ ευχήθηκε να αποτελέσει ένα πραγματικό δεύτερο σπίτι για τους φοιτητές.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Σοφίας Ζαχαράκη:

«Ένα νέο σπίτι για 96 φοιτητές και φοιτήτριες στην Τρίπολη!
Η νέα Φοιτητική Εστία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου άνοιξε τις πόρτες της. Ένα σύγχρονο κτίριο, δίπλα στις πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις, αποκτά νέα ζωή και έναν πολύ σημαντικό σκοπό: να φιλοξενήσει νέους ανθρώπους, τα όνειρα και τις φιλοδοξίες τους.
Με χρηματοδότηση 2,48 εκατ. ευρώ, δημιουργήσαμε 96 νέες θέσεις στέγασης, αυξάνοντας τις διαθέσιμες θέσεις του Πανεπιστημίου σε 426.
Δεν μπόρεσα να βρίσκομαι στην Τρίπολη για τα εγκαίνια, όμως θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κώστα Βλάση, που εκπροσώπησε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, την Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Σοφία Ζυγά, τις Πρυτανικές Αρχές και όλους όσοι εργάστηκαν για να γίνει πραγματικότητα αυτή η προσπάθεια.
Θέλουμε κάθε παιδί να μπορεί να ακολουθεί τις σπουδές που ονειρεύεται, χωρίς η αναζήτηση στέγης να αποτελεί εμπόδιο.
Εύχομαι τα δωμάτια της νέας εστίας να γεμίσουν με βιβλία, γέλια, φιλίες και όμορφες αναμνήσεις. Να γίνει για κάθε φοιτητή και κάθε φοιτήτρια ένα πραγματικό δεύτερο σπίτι!

Ένα νέο σπίτι για 96 φοιτητές και φοιτήτριες στην Τρίπολη!
Η νέα Φοιτητική Εστία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου άνοιξε τις πόρτες της. Ένα σύγχρονο κτίριο, δίπλα στις πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις, αποκτά νέα ζωή και έναν πολύ σημαντικό σκοπό: να φιλοξενήσει νέους ανθρώπους, τα όνειρα και τις φιλοδοξίες τους.
Με χρηματοδότηση 2,48 εκατ. ευρώ, δημιουργήσαμε 96 νέες θέσεις στέγασης, αυξάνοντας τις διαθέσιμες θέσεις του Πανεπιστημίου σε 426.
Δεν μπόρεσα να βρίσκομαι στην Τρίπολη για τα εγκαίνια, όμως θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κώστα Βλάση, που εκπροσώπησε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, την Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Σοφία Ζυγά, τις Πρυτανικές Αρχές και όλους όσοι εργάστηκαν για να γίνει πραγματικότητα αυτή η προσπάθεια.
Θέλουμε κάθε παιδί να μπορεί να ακολουθεί τις σπουδές που ονειρεύεται, χωρίς η αναζήτηση στέγης να αποτελεί εμπόδιο.
Εύχομαι τα δωμάτια της νέας εστίας να γεμίσουν με βιβλία, γέλια, φιλίες και όμορφες αναμνήσεις. Να γίνει για κάθε φοιτητή και κάθε φοιτήτρια ένα πραγματικό δεύτερο σπίτι!».

Thema Insights

Η αριστεία της Rolex στην υπηρεσία των ελληνικών δασών

Με πρωτοβουλίες που κάνουν τη διαφορά και συνδέουν την καινοτομία με την υπευθυνότητα, η ROLEX Ελλάδας υποστηρίζει έμπρακτα όσους εργάζονται για τη διαφύλαξη της φυσικής κληρονομιάς της χώρας, υλοποιώντας έτσι τη διαχρονική της δέσμευση για κοινωνική ευθύνη και υποστήριξη δράσεων με ουσιαστικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Love at First Sight: Η συνεργασία του glo™ HILO με τον Στέλιο Κουδουνάρη

Μόδα, design και υψηλή αισθητική συναντήθηκαν σε μια exclusive βραδιά με πρωταγωνιστές το glo™ HILO και τον Στέλιο Κουδουνάρη

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης