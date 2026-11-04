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Νέα σύγχρονη φοιτητική εστία απέκτησε η Τρίπολη και το Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου
Νέα σύγχρονη φοιτητική εστία απέκτησε η Τρίπολη και το Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου
Η νέα εστία θα φιλοξενεί 96 φοιτητές - «Εύχομαι τα δωμάτια της νέας εστίας να γεμίσουν με βιβλία, γέλια, φιλίες και όμορφες αναμνήσεις», αναφέρει σε ανάρτησή της η Σοφία Ζαχαράκη
Μια νέα, σύγχρονη φοιτητική εστία, που θα φιλοξενεί 96 φοιτητές και φοιτήτριες, απέκτησε η Τρίπολη, ενισχύοντας σημαντικά τις υποδομές στέγασης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η νέα εστία, που βρίσκεται δίπλα στις πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις, εγκαινιάστηκε με χρηματοδότηση ύψους 2,48 εκατ. ευρώ, αυξάνοντας τις συνολικά διαθέσιμες θέσεις φοιτητικής στέγασης του ιδρύματος σε 426.
Σε ανάρτησή της, η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, αναφέρθηκε στη σημασία του έργου, τονίζοντας ότι στόχος είναι κάθε νέος και νέα να μπορεί να ακολουθεί τις σπουδές που επιθυμεί, χωρίς το πρόβλημα της στέγασης να αποτελεί εμπόδιο. Παράλληλα, ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση της νέας εστίας, ενώ ευχήθηκε να αποτελέσει ένα πραγματικό δεύτερο σπίτι για τους φοιτητές.
Αναλυτικά η ανάρτηση της Σοφίας Ζαχαράκη:
«Ένα νέο σπίτι για 96 φοιτητές και φοιτήτριες στην Τρίπολη!
Η νέα Φοιτητική Εστία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου άνοιξε τις πόρτες της. Ένα σύγχρονο κτίριο, δίπλα στις πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις, αποκτά νέα ζωή και έναν πολύ σημαντικό σκοπό: να φιλοξενήσει νέους ανθρώπους, τα όνειρα και τις φιλοδοξίες τους.
Με χρηματοδότηση 2,48 εκατ. ευρώ, δημιουργήσαμε 96 νέες θέσεις στέγασης, αυξάνοντας τις διαθέσιμες θέσεις του Πανεπιστημίου σε 426.
Δεν μπόρεσα να βρίσκομαι στην Τρίπολη για τα εγκαίνια, όμως θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κώστα Βλάση, που εκπροσώπησε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, την Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Σοφία Ζυγά, τις Πρυτανικές Αρχές και όλους όσοι εργάστηκαν για να γίνει πραγματικότητα αυτή η προσπάθεια.
Θέλουμε κάθε παιδί να μπορεί να ακολουθεί τις σπουδές που ονειρεύεται, χωρίς η αναζήτηση στέγης να αποτελεί εμπόδιο.
Εύχομαι τα δωμάτια της νέας εστίας να γεμίσουν με βιβλία, γέλια, φιλίες και όμορφες αναμνήσεις. Να γίνει για κάθε φοιτητή και κάθε φοιτήτρια ένα πραγματικό δεύτερο σπίτι!
Ένα νέο σπίτι για 96 φοιτητές και φοιτήτριες στην Τρίπολη!
Η νέα Φοιτητική Εστία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου άνοιξε τις πόρτες της. Ένα σύγχρονο κτίριο, δίπλα στις πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις, αποκτά νέα ζωή και έναν πολύ σημαντικό σκοπό: να φιλοξενήσει νέους ανθρώπους, τα όνειρα και τις φιλοδοξίες τους.
Με χρηματοδότηση 2,48 εκατ. ευρώ, δημιουργήσαμε 96 νέες θέσεις στέγασης, αυξάνοντας τις διαθέσιμες θέσεις του Πανεπιστημίου σε 426.
Δεν μπόρεσα να βρίσκομαι στην Τρίπολη για τα εγκαίνια, όμως θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κώστα Βλάση, που εκπροσώπησε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, την Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Σοφία Ζυγά, τις Πρυτανικές Αρχές και όλους όσοι εργάστηκαν για να γίνει πραγματικότητα αυτή η προσπάθεια.
Θέλουμε κάθε παιδί να μπορεί να ακολουθεί τις σπουδές που ονειρεύεται, χωρίς η αναζήτηση στέγης να αποτελεί εμπόδιο.
Εύχομαι τα δωμάτια της νέας εστίας να γεμίσουν με βιβλία, γέλια, φιλίες και όμορφες αναμνήσεις. Να γίνει για κάθε φοιτητή και κάθε φοιτήτρια ένα πραγματικό δεύτερο σπίτι!».
Σε ανάρτησή της, η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, αναφέρθηκε στη σημασία του έργου, τονίζοντας ότι στόχος είναι κάθε νέος και νέα να μπορεί να ακολουθεί τις σπουδές που επιθυμεί, χωρίς το πρόβλημα της στέγασης να αποτελεί εμπόδιο. Παράλληλα, ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση της νέας εστίας, ενώ ευχήθηκε να αποτελέσει ένα πραγματικό δεύτερο σπίτι για τους φοιτητές.
Αναλυτικά η ανάρτηση της Σοφίας Ζαχαράκη:
«Ένα νέο σπίτι για 96 φοιτητές και φοιτήτριες στην Τρίπολη!
Η νέα Φοιτητική Εστία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου άνοιξε τις πόρτες της. Ένα σύγχρονο κτίριο, δίπλα στις πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις, αποκτά νέα ζωή και έναν πολύ σημαντικό σκοπό: να φιλοξενήσει νέους ανθρώπους, τα όνειρα και τις φιλοδοξίες τους.
Με χρηματοδότηση 2,48 εκατ. ευρώ, δημιουργήσαμε 96 νέες θέσεις στέγασης, αυξάνοντας τις διαθέσιμες θέσεις του Πανεπιστημίου σε 426.
Δεν μπόρεσα να βρίσκομαι στην Τρίπολη για τα εγκαίνια, όμως θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κώστα Βλάση, που εκπροσώπησε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, την Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Σοφία Ζυγά, τις Πρυτανικές Αρχές και όλους όσοι εργάστηκαν για να γίνει πραγματικότητα αυτή η προσπάθεια.
Θέλουμε κάθε παιδί να μπορεί να ακολουθεί τις σπουδές που ονειρεύεται, χωρίς η αναζήτηση στέγης να αποτελεί εμπόδιο.
Εύχομαι τα δωμάτια της νέας εστίας να γεμίσουν με βιβλία, γέλια, φιλίες και όμορφες αναμνήσεις. Να γίνει για κάθε φοιτητή και κάθε φοιτήτρια ένα πραγματικό δεύτερο σπίτι!
Ένα νέο σπίτι για 96 φοιτητές και φοιτήτριες στην Τρίπολη!
Η νέα Φοιτητική Εστία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου άνοιξε τις πόρτες της. Ένα σύγχρονο κτίριο, δίπλα στις πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις, αποκτά νέα ζωή και έναν πολύ σημαντικό σκοπό: να φιλοξενήσει νέους ανθρώπους, τα όνειρα και τις φιλοδοξίες τους.
Με χρηματοδότηση 2,48 εκατ. ευρώ, δημιουργήσαμε 96 νέες θέσεις στέγασης, αυξάνοντας τις διαθέσιμες θέσεις του Πανεπιστημίου σε 426.
Δεν μπόρεσα να βρίσκομαι στην Τρίπολη για τα εγκαίνια, όμως θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κώστα Βλάση, που εκπροσώπησε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, την Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Σοφία Ζυγά, τις Πρυτανικές Αρχές και όλους όσοι εργάστηκαν για να γίνει πραγματικότητα αυτή η προσπάθεια.
Θέλουμε κάθε παιδί να μπορεί να ακολουθεί τις σπουδές που ονειρεύεται, χωρίς η αναζήτηση στέγης να αποτελεί εμπόδιο.
Εύχομαι τα δωμάτια της νέας εστίας να γεμίσουν με βιβλία, γέλια, φιλίες και όμορφες αναμνήσεις. Να γίνει για κάθε φοιτητή και κάθε φοιτήτρια ένα πραγματικό δεύτερο σπίτι!».
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