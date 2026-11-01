Το νέο χόμπι που εξαπλώνεται σε όλη την Κίνα: «Άρχισα να καλλιεργώ ένα τούβλο»
Το νέο χόμπι που εξαπλώνεται σε όλη την Κίνα: «Άρχισα να καλλιεργώ ένα τούβλο»
Πρωτοφανής τάση σαρώνει τα social media στην Κίνα, με τους νέους να επιλέγουν την «εκτροφή» τούβλων ως εναλλακτική λύση απέναντι στην απόκτηση κατοικίδιου ή δημιουργίας οικογένειας
Οι νέοι στην Κίνα ανακαλύπτουν μια ασυνήθιστη εναλλακτική απέναντι στην απόκτηση κατοικίδιων ή τη δημιουργία οικογένειας, επιλέγοντας να «εκτρέφουν» τούβλα. Η ιδιαίτερη αυτή τάση, που έχει γίνει εξαιρετικά δημοφιλής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της χώρας, συνίσταται στην τακτική ύγρανση ενός τούβλου ώστε να ευνοηθεί η ανάπτυξη των βρύων που υπάρχουν φυσικά στο περιβάλλον.
Πρόκειται για μια απλή, οικονομική πρακτική με ελάχιστες απαιτήσεις φροντίδας, η οποία έχει μετατραπεί σε μορφή ψυχαγωγίας για όσους αναζητούν τρόπους μείωσης του στρες και ικανοποίηση μέσα από μικρές καθημερινές ασχολίες.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Πρόκειται για μια απλή, οικονομική πρακτική με ελάχιστες απαιτήσεις φροντίδας, η οποία έχει μετατραπεί σε μορφή ψυχαγωγίας για όσους αναζητούν τρόπους μείωσης του στρες και ικανοποίηση μέσα από μικρές καθημερινές ασχολίες.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
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